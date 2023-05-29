Происшествия

43 минуты назад

Сотрудник липецкой колонии дважды за деньги проносил телефоны для осужденных

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#покушение #взятка
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Сотрудник липецкой колонии дважды за деньги проносил телефоны для осужденных

Мужчина лишен звания и получил 4 года лишения свободы условно.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 35-летнему сотруднику Исправительной колонии №6 УФСИН России по Липецкой области за то, что тот дважды за денежное вознаграждение, не превышающее 10 000 рублей, пронес заключенным на территорию исправительного учреждения на улице Ковалёва в Липецке мобильные устройства. Являясь должностным лицом, он совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, и покушался на действия, выходящие за пределы его полномочий, из корыстной заинтересованности. При этом преступление не было доведено до конца о независящим от него обстоятельствам.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, с сентября 2020 года липчанин работал в колонии инженером по охране труда и технике безопасности. В начале мая 2022 года он вступил во внеслужебные отношения с отбывающим наказание в колонии мужчиной и договорился за вознаграждение в 5 000 рублей переедать тому телефон и беспроводные наушники. Деньги перевел мать осужденного на карту родственницы сотрудника УФСИН. Телефон и наушники сотрудник колонии получил у знакомого осужденного, с которым они встретились на дорожном съезде в районе Цемзавода. После этого он он незаконно пронёс их на территорию исправительного учреждения и положил пакет под лестницей в ремонтно-инструментальном цехе, где их в тот же день забрал осужденный.

А в конце июля 2022 года этот же сотрудник колонии договорился с другим осужденным пронести за 4 000 рублей сотовый телефон, аккумуляторную батарею и зарядное устройство. 2 августа деньги были перечислены родственнице сотрудника УФСИН и в тот же день заказ оказался на территории колонии, но передать его и довести замысел до конца не удалось не удалось: инженер был задержан на контрольно-пропускном пункте сотрудником отдела собственной безопасности.

В суде сотрудник колонии вину признал и в содеянном раскаялся. По совокупности преступлений его приговорили к 4 годам лишения свободны условно с запретом занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти на 2 года. Также мужчина лишен специального звания «лейтенант внутренней службы».

2 370
#покушение #взятка
2

Комментарии (2)

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да

9 минут назад
в прежнее время ,его бы на архипелаг сослали в лучшем случае
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Естественный отбор

23 минуты назад
А по новостям мы все слышим и слышим про звонки из банков и переводы на "безопасные" счета......
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