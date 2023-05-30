Разыскиваемого липчанина нашли мертвым

В водоеме на окраине Липецка обнаружен труп, пропавшего семь дней назад мужчины.



27 мая в пруду возле улицы Буденного обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, найден разыскиваемый с 20 мая 40-летний липчанин.



Следов насильственной смерти на теле нет. Труп доставлен в морг судебно-медицинской экспертизы для точного установления причины смерти.



