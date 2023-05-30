Происшествия

28.05.2023 10:08

Разыскиваемого липчанина нашли мертвым

4 11759
#происшествия на воде
7
Разыскиваемого липчанина нашли мертвым

В водоеме на окраине Липецка обнаружен труп, пропавшего семь дней назад мужчины.

27 мая в пруду возле улицы Буденного обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, найден разыскиваемый с 20 мая 40-летний липчанин.

Следов насильственной смерти на теле нет. Труп доставлен в морг судебно-медицинской экспертизы для точного установления причины смерти.

4 11759
#происшествия на воде
7

Комментарии (4)

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Бухарь

вчера, 21:07
Ох, как же русалки любят пьяных мужиков. Не первый и последний случай.
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L&M

28.05.2023 18:55
Как в луже глубиной чуть выше колена можно утонуть? Наверное местные алкаши фанфурик не поделили.
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Попов Ю.

28.05.2023 18:52
Окраина, не мути воду. искали в том же пруду, не нашли, а на следующий день сам всплыл
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Окраина

28.05.2023 16:52
Пруда два и почистили их в том году , водолазы искали в одном, а утопленник оказался в другом ( очень интересно)
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