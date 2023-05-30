Происшествия
28.05.2023 10:08
Разыскиваемого липчанина нашли мертвым
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В водоеме на окраине Липецка обнаружен труп, пропавшего семь дней назад мужчины.
27 мая в пруду возле улицы Буденного обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, найден разыскиваемый с 20 мая 40-летний липчанин.
Следов насильственной смерти на теле нет. Труп доставлен в морг судебно-медицинской экспертизы для точного установления причины смерти.
Следов насильственной смерти на теле нет. Труп доставлен в морг судебно-медицинской экспертизы для точного установления причины смерти.
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Бухарь
L&M
Попов Ю.
Окраина