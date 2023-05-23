В селе Никольское Добровского района утонул автомобиль

Машина съехала в реку, её достали спасатели.

22 мая из водоема в селе Никольское Добровского района достали скатившийся автомобиль.Машину извлекли из воды спасатели межрайонной поисково-спасательной службы №2 города Грязи Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.По данным пресс-службы УГПСС Липецкой области, c начала года аналогичные случаи с автомобилями происходили в Краснинском, Добровском, Липецком, Данковском районах. Всего в воде оказались шесть автомобилей.