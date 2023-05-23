Происшествия

11 минут назад

В селе Никольское Добровского района утонул автомобиль

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#автомобиль #спасатели #УГПСС
В селе Никольское Добровского района утонул автомобиль

Машина съехала в реку, её достали спасатели. 

22 мая из водоема в селе Никольское Добровского района достали скатившийся автомобиль.

Машину извлекли из воды спасатели межрайонной поисково-спасательной службы №2 города Грязи Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

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По данным пресс-службы УГПСС Липецкой области, c начала года аналогичные случаи с автомобилями происходили в Краснинском, Добровском, Липецком, Данковском районах. Всего в воде оказались шесть автомобилей. 
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#автомобиль #спасатели #УГПСС

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