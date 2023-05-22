Общество

сегодня, 13:39

Девочка из Украины, которая больше года провела в Липецкой области, вернулась домой

5 1072
#дети #спецоперация
3
Девочка из Украины, которая больше года провела в Липецкой области, вернулась домой

Ее мать на неформальном заседании совбеза ООН попросила помочь вернуть дочь из России.

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран рассказал в своём Telegram-канале историю возвращения девочки из Украины домой. Больше года ребёнок провёл в Липецкой области.

Как рассказали GOROD48 в аппарате уполномоченного, 2 марта прошлого года девочка из Харькова вместе с родной тётей приехала в Липецкую область. 

В Липецкой области девочке исполнилось 14 лет. 18 апреля этого года она была помещена в «Центр помощи семье и детям «Большая Медведица» в селе Ериловка Елецкого района как безнадзорная — юридически тётя не была её законным представителем. А в конце апреля ее мать по видеосвязи на неформальном заседании совбеза ООН попросила помочь вернуть дочь из России. 

В ситуацию вмешалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В своём Telegram-канале он сообщила, что 14-летняя девочка вернулась на Украину и семья воссоединилась.

«С трибуны Совбеза ООН мама девочки заявила, что ребенок удерживается в РФ. Сама она поехать за дочерью не могла, так как связана с вооруженными силами Украины и в России могла быть арестована. При этом в своей речи подтвердила, что дочка уезжала в Россию с тетей, никто ее не «воровал», как нынче разносится по социальным сетям. Мы начали заниматься этим случаем еще до выступления мамы. О том, что ребенок не может воссоединиться с родными на Украине, узнали в конце апреля. 26 апреля сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области встретился с девочкой. Уже 3 мая наш советник связался с мамой девочки, и мы начали согласовывать детали возвращения домой. Мама сообщила, что за девочкой приедет бабушка. Мы встретили ее в Москве, помогли с гостиницей, трансфером в Липецкую область, переводом всех необходимых документов. Когда лично общались за чаем, подарила девочке новый телефон – она была очень рада. В переездах по России бабушку сопровождали и сотрудники Международного Комитета Красного Креста», - написала Мария Львова-Белова.

Фото - t.me/malvovabelova
5 1072
#дети #спецоперация
3

Комментарии (5)

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как-то так

41 минуту назад
Бедные дети страдают из-за глупости взрослых
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Немного не так

41 минуту назад
Антисоветчик, кто смотрит в прошлое, у того нет будущего
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Ну типа

52 минуты назад
не верьте соцсетям
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Антисоветчик

52 минуты назад
котик, это очень важная новость. Можно сказать историческая. Возвращает нас в 40-е годы прошлого века. И как там, кто не учит историю, тот её вынужден многократно повторять.
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котик

сегодня, 13:49
новость ни о чем...
ответить
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