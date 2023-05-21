Происшествия

23 минуты назад

В Подгорном в ДТП попали легковушка, мотоциклист и велосипедист

1 276
#ДТП #мотоцикл #велосипед
В Подгорном в ДТП попали легковушка, мотоциклист и велосипедист

Аварию спровоцировал лихач на «Кавасаки».

В селе Подгорном произошла авария, в результате которой пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель мотоцикла «Кавасаки» летел в сторону Липецка. Выражаясь языком протокола, двигался он «со скоростью, не обеспечивавшей достаточный контроль за движением транспортного средства».

В результате лихач врезался в стоящий на обочине автомобиль. Столкновение, полёт мотоциклиста в воздухе, жесткое приземление произвели неизгладимое впечатление на двигавшегося рядом велосипедиста. От неожиданности он упал и получил ушибы.

Приехавшая «скорая» оказала медицинскую помощь водителю мотоцикла и велосипедисту.

я2.jpg

1 276
#ДТП #мотоцикл #велосипед

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пессимист

10 минут назад
Ничего страшного: и пречатление разгладится, и штаны отстираются
ответить
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
5
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

Водителю стало плохо за рулём: полёт машины прервал столб
#Авария #ДТП
8
Водителю стало плохо за рулём: полёт машины прервал столб

вчера, 21:29

Происшествия
Из-за детской шалости в Грязях полыхают гаражи
#Пожар #гаражи #дети
3
Из-за детской шалости в Грязях полыхают гаражи

вчера, 20:17

Происшествия
Липецкая пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей, чтобы победить недуг
#Мошенничество
14
Липецкая пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей, чтобы победить недуг

вчера, 10:22

Происшествия
Житель Задонска потихоньку вооружался
#Хранение оружия #УМВД
15
Житель Задонска потихоньку вооружался

вчера, 09:10

Происшествия
Ельчанка получила полтора года колонии за четыре куска сыра
#покушение #грабёж
10
Ельчанка получила полтора года колонии за четыре куска сыра

19.05.2023 17:22

Происшествия
В Желтых песках загорелся садовый домик
#пожар
1
В Желтых песках загорелся садовый домик

19.05.2023 16:14

Происшествия