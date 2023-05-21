В Подгорном в ДТП попали легковушка, мотоциклист и велосипедист

Аварию спровоцировал лихач на «Кавасаки».

В селе Подгорном произошла авария, в результате которой пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель мотоцикла «Кавасаки» летел в сторону Липецка. Выражаясь языком протокола, двигался он «со скоростью, не обеспечивавшей достаточный контроль за движением транспортного средства».

В результате лихач врезался в стоящий на обочине автомобиль. Столкновение, полёт мотоциклиста в воздухе, жесткое приземление произвели неизгладимое впечатление на двигавшегося рядом велосипедиста. От неожиданности он упал и получил ушибы.

Приехавшая «скорая» оказала медицинскую помощь водителю мотоцикла и велосипедисту.





