Общество
сегодня, 13:32
История с душком из Сухой Лубны продолжается
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Местные жители снова жалуются на вонь от отходов свинофермы.
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Несколько раз GOROD48 сообщал о конфликте жителей села Сухая Лубна Липецкого района и располагающегося там свинокомплекса. Жители села утверждали, что комплекс построен незаконно и судилисьс его владельцем. А пока шли суды фиксировали нарушения экологического законодательства — слив на луга жидких нечистот. По итогам проверки, фирму даже оштрафовали на 870 000 рублей.
История повторилась. Как сообщили нам жители деревни Яковлевка Лубновского сельсовета, в последние две недели они страдают от едкого запаха.
«Невозможно даже спать. Едкий запах возникает из-за слива жидкости в поле и в пруд, который находится вблизи Вешаловского леса (лес считается заповедной зоной)», — написали жители деревни.
По их словам, жидкость сливается с 20:.00 до 23:00, а сливает ее свиноводческий комплекс, который находится в Сухой Лубне.
«Свинокомплекс построен незаконно, до 16 июня 2023 года подлежит сносу, по решению суда, который был ранее. Но нарушения продолжаются», — заявляют жители деревни.
Такое же обращение они направили в несколько инстанций, в том числе в природоохранную прокуратуру.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, жалобу жителей деревни уже проверяет Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура. Во время этой проверки природоохранная прокуратура даст правовую оценку работе органов экологического контроля, а также соблюдению хозяйствующими субъектами федерального законодательства при обращении с отходами производства и потребления.
История повторилась. Как сообщили нам жители деревни Яковлевка Лубновского сельсовета, в последние две недели они страдают от едкого запаха.
«Невозможно даже спать. Едкий запах возникает из-за слива жидкости в поле и в пруд, который находится вблизи Вешаловского леса (лес считается заповедной зоной)», — написали жители деревни.
По их словам, жидкость сливается с 20:.00 до 23:00, а сливает ее свиноводческий комплекс, который находится в Сухой Лубне.
«Свинокомплекс построен незаконно, до 16 июня 2023 года подлежит сносу, по решению суда, который был ранее. Но нарушения продолжаются», — заявляют жители деревни.
Такое же обращение они направили в несколько инстанций, в том числе в природоохранную прокуратуру.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, жалобу жителей деревни уже проверяет Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура. Во время этой проверки природоохранная прокуратура даст правовую оценку работе органов экологического контроля, а также соблюдению хозяйствующими субъектами федерального законодательства при обращении с отходами производства и потребления.
3 434
Своевременный чиновник
Валентина
Пострадавший