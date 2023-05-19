Общество

сегодня, 13:32

История с душком из Сухой Лубны продолжается

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#экология #отходы #свинокомплекс
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Местные жители снова жалуются на вонь от отходов свинофермы.

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Несколько раз GOROD48 сообщал о конфликте жителей села Сухая Лубна Липецкого района и располагающегося там свинокомплекса. Жители села утверждали, что комплекс построен незаконно и судилисьс его владельцем.  А пока шли суды фиксировали нарушения экологического законодательства — слив на луга жидких нечистот. По итогам проверки, фирму даже оштрафовали на 870 000 рублей.  

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История повторилась. Как сообщили нам жители деревни Яковлевка  Лубновского сельсовета, в последние две недели они страдают от едкого запаха.

«Невозможно даже спать. Едкий запах возникает из-за слива жидкости в поле и в пруд, который находится вблизи Вешаловского леса (лес считается заповедной зоной)», — написали жители деревни.

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По их словам, жидкость сливается с 20:.00 до 23:00, а сливает ее свиноводческий комплекс, который находится в Сухой Лубне.

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«Свинокомплекс построен незаконно, до 16 июня 2023 года подлежит сносу, по решению суда, который был ранее. Но нарушения продолжаются», — заявляют  жители деревни.

Такое же обращение они направили в несколько инстанций, в том числе в природоохранную прокуратуру.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, жалобу жителей деревни уже проверяет Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура.  Во время этой проверки природоохранная прокуратура даст правовую оценку работе органов экологического контроля, а также соблюдению хозяйствующими субъектами федерального законодательства при обращении с отходами производства и потребления.
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#экология #отходы #свинокомплекс
3

Комментарии (3)

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Своевременный чиновник

2 минуты назад
Не время сейчас об этом думать. Не время.
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Валентина

29 минут назад
Очень надеемся, что власти услышат нас и окажут содействие в решении вопроса.
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Пострадавший

48 минут назад
В Боринском аналогичная ситуация от действий сахарного завода, зловонии начинаются после 21 часа, спать невозможно, люди заболевают по неизвестным причинам, на жалобы ни кто не реагирует, кто поможет, неизвестно.
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