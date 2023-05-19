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«Алые паруса» поздравили даже «звездные» выпускники – большой фоторепортаж

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#"Алые паруса" #ВИА #Владимир Болдырев #Олег Миронцев #Аркадий Свиридов
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На сцене областного Центра культуры, народного творчества и кино прошёл юбилейный концерт в честь 50-летия знаменитой липецкой музыкальной студии «Алые паруса».

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Это был первый юбилей студии, который праздновали без её создателя и первого руководителя Владимира Болдырева, скончавшегося в 2019 году. Поэтому концерт выпускники разных лет и нынешнее поколение липецких музыкантов решили посвятить своему учителю.

Экс-руководитель Дома детского творчества «Городской» им. С.А.Шмакова Ольга Кислая, проработавшая бок о бок с Болдыревым, почти три десятилетия, даже расплакалась прямо на сцене, вспоминая коллегу.

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Ольга Кислая не смогла сдержать слёз

Второму руководителю в истории студии Олегу Миронцеву, который сменил «отца-основателя», вручили благодарственное письмо от департамента образования администрации Липецка. Ведь за полвека «Алые паруса» подготовили несколько сотен музыкантов и творческих людей Липецка!

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На сцене наряду с молодым поколением выступали музыканты, которые пришли в студию ещё в 1970-х годах. Сейчас им уже около 60-ти, но свои музыкальные номера артисты первой волны исполнили на ура.

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Ветераны рассказали и историю названия ансамбля «Алые паруса», которое появилось далеко не сразу. В начале 1970-х первые ученики Владимира Болдырева за победу в творческом конкурсе получили возможность поехать на всесоюзный музыкальный фестиваль в знаменитый пионерский лагерь «Орлёнок» в Краснодарском крае. Туда липчане отправились под названием «Миф», что расшифровывалось, как «Мы и фестиваль». На берегу Чёрного моря юные музыканты впервые услышали стремительно набиравшую популярность песню «Алые паруса»: «И вот как-то ночью, когда все уснули, На небе зажглись миллионы огней»… Вернувшись домой, они предложили Болдыреву назвать студию именем, под которым она прославилась на всю Россию. Отдельные коллективы брали себе свои собственные названия – от ВИА «Встреча» до «Лимонного пирога», но студия неизменно называлась «Алыми парусами».

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Некоторые воспитанники студии добились признания на всероссийской сцене. Например, гитарист Пётр Миков. Выпускник «Алых парусов» 1990-х работал с группой «Ботаника», Юрием Орловым («Николай Коперник»), а громко заявил о себе в составе группы «Конец фильма», образовавшейся в 2001 году. Песни «Желтые глаза» и кавер-версия хита группы Smokie «Элис» крутили по радио. Подлинная известность к музыкантам пришла после выхода телесериала «Солдаты», где они исполняют несколько песен, включая главную «Здравствую юность в сапогах».

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Пётр Миков

- Я просто не мог не приехать на концерт в честь родной студии, рассказал Пётр Миков, - Буквально два дня назад ещё был на гастролях, но планировал график, чтобы попасть на юбилей «Алых парусов», поскольку многим обязан родной студии.

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Сначала на концерты выступил и старший брат Петра известный липецкий исполнитель Валерий Миков…

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… «Звёздный» музыкант, как мальчишка, снимал выступление родственника из-за кулис на телефон.

Сам Пётр Миков вышел на сцену с гитарой один раз, но это было, пожалуй, самое мощное выступление за весь концерт.

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Музыканты набора 1984 года усилили свой состав группой «Данила мастер», двумя вокалистками и даже детским хором. Всё для того, чтобы исполнить песню «Апокалипсис», написанную гитаристом и вокалистом Аркадием Свиридовым ещё в 1989 году. В нынешних реалиях песня прозвучала особенно остро.

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Аркадий Свиридов

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Взрослым исполнителям "Апокалипсиса" помогал детский хор

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Завершали концерт юные артисты и во время их выступления и была переброшена эстафета поколений. На сцену вместе со своими товарищами поднялся внук Владимира Болдырева Кирилл.

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Внук основателя студии

А это ещё раз подчёркивает, что дело создателя «Алых парусов» жив1ёт в его учениках и потомках, и студия будет продолжать радовать творческими успехами, воспитывать достойных людей ещё долгие и долгие годы.

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Игорь Урубков выступил на концерте в свой день рождения.

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#"Алые паруса" #ВИА #Владимир Болдырев #Олег Миронцев #Аркадий Свиридов
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