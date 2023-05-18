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сегодня, 07:53

23 мая в Липецке будет действовать сухой закон

4 1092
#алкоголь
4

В школах области пройдет праздник последнего звонка. По областному законодательству розничная продажа спиртного в этот день запрещена. 

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, согласно региональному законодательству «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области», 23 мая – в день проведения последнего звонка не допускается розничная продажа алкогольной продукции.


4 1092
#алкоголь
4

Комментарии (4)

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Выпускник Жителю

3 минуты назад
Уже затарились
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Уася

14 минут назад
Наитупейший закон... Нет слов!
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Анна Фомина

36 минут назад
Нет алкашки - нет преступности! Жаль, что всего 1 день.
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Житель

50 минут назад
Значит таримся 21го и 22го !
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