23 мая в Липецке будет действовать сухой закон

В школах области пройдет праздник последнего звонка. По областному законодательству розничная продажа спиртного в этот день запрещена.

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, согласно региональному законодательству «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области», 23 мая – в день проведения последнего звонка не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

