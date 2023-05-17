Поножовщина у пивбара началась из-за старых обид

Потерпевшему было нанесено не менее шести ударов ножом.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины из Грязей, который обвиняется по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл вечером 7 февраля этого года у дома N 9 по улице Моршанской в Липецке.



По версии следствия, обвиняемый нанёс потерпевшему не менее шести ударов ножом. В результате мужчине диагностировали колото-резаные раны в районе ключицы, грудной клетки, подмышки, плеча. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.



Потерпевший незадолго до происшествия выпивал в компании друзей сначала дома, потом в пив-баре. Недалеко от бара на улице Моршанской мужчины выходили на улицу покурить. В какой-то момент из автомобиля «Лада 2114» вышел ранее им знакомый обвиняемый с другом, они с ними разговорились, и в ходе разговора вспомнили, что друг обвиняемого когда-то их оскорбил и неприятные слова дошли до этой компании. Завязался сначала словесный конфликт, в ходе которого все начали друг друга оскорблять. А потом дошло и до драки. Компания набросилась на друга обвиняемого, тот решил вступиться.



Когда внимание перешло на обвиняемого, друг убежал. А 25-летний грязинец в ходе драки достал из кармана нож и начал наносить им удары в живот, грудь и плечо потерпевшего.



Потерпевший упал на землю, обвиняемый сел в свой автомобиль и уехал. Друзья отнесли раненого домой в подъезд, откуда сосед отвез его в больницу.



25-летнему грязинцу теперь грозит до десяти лет лишения свободы.