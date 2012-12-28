Июньская стабильность: в Липецкой области до +26, небольшие дожди пройдут местами

Погода чуть прохладнее привычного также сохранится в ближайшие дни.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, кратковременные дожди ожидаются лишь местами.Среднесуточные температуры составят 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, ночью слабее, 2-7 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13, днем – от +21 до +26.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.День 19 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году – 5 градусов тепла.