Происшествия

19 минут назад

60-летний липчанина «инвестировал» в мошенническую схему 2 миллиона 100 тысяч рублей

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#мошенничество
60-летний липчанина «инвестировал» в мошенническую схему 2 миллиона 100 тысяч рублей

В Липецке – еще одна жертва интернет-мошенничества

60-летний житель Липецка взял в кредит и перевел интернет-мошенникам 2 миллиона 100 тысяч рублей. Это случилось после звонка совершенно незнакомого ему человека, предложившего легкий и быстрый заработок – инвестиции. Для этого нужно было скачать специальное мобильное приложение и открыть счет. Мужчина сделал все как ему подсказал консультант.

- По совету «консультанта» он оформил на свое имя кредит в размере 2,1 миллиона рублей. Гражданин перечислил их частями на платформу и ожидал начисления прибыли. Больше с ним никто не связался, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.
115
#мошенничество

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