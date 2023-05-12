«Лада-Калина» перевернулась в Добринском районе

Пострадал водитель автомобиля.

11 мая около половины девятого вечера на дороге Добринка – Хворостянка перевернулся автомобиль «Лада-Калина». По данным УГИБДД, 46-летний водитель не справился с управлением. Водитель получил травмы, его госпитализировали.

Эта авария стала единственной за вчерашний день, в которой пострадал человек. Еще в 11 ДТП, зарегистрированных ГИБДД, повреждения получили только автомобили.

Фото УГИБДД по Липецкой области