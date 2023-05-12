Происшествия

сегодня, 09:09

«Лада-Калина» перевернулась в Добринском районе

2 617
#авария #ДТП
«Лада-Калина» перевернулась в Добринском районе

Пострадал водитель автомобиля.

11 мая около половины девятого вечера на дороге Добринка – Хворостянка перевернулся автомобиль «Лада-Калина». По данным УГИБДД, 46-летний водитель не справился с управлением. Водитель получил травмы, его госпитализировали.

Эта авария стала единственной за вчерашний день, в которой пострадал человек. Еще в 11 ДТП, зарегистрированных ГИБДД, повреждения получили только автомобили. 

Фото УГИБДД по Липецкой области

2 617
#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Он ехал

сегодня, 09:30
По бесплатной дороге.
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Внушаемый

сегодня, 09:25
бывает и пешеход спотыкается и даже падает бывает !Под ноги надо смотреть ! На машине на дорогу надо смотреть
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