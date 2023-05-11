Общество

сегодня, 13:58

У липецкого зоопарка может появиться конкурент

6 1137
#зоопарк
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У липецкого зоопарка может появиться конкурент

Загадочным объектом на кольцевой дороге в районе Сокола оказалась эко-ферма.

При выезде из Липецка со стороны Сокола глаз цепляют выстроенные справа от трассы Орел-Тамбов в пойме реки Воронеж грузовые контейнеры и засыпанная песком площадка. После того, как GOROD48 получил сразу несколько звонков липчан с вопросом: «Что там строят?» наш корреспондент отправился на берег реки. Тем более, что ни в департаменте градостроительства и архитекторы мэрии Липецка, ни в областном управлении строительства и архитектуры нам не ответили на вопрос, кто и что там строит?

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На загадочной площадке работал экскаватор, который ковшом собирал строительный мусор. А потом приехали один за другим два самосвала с черноземом, что говорило о завершении стройки.

Зайти на площадку оказалось не сложно, хотя на его воротах и висел запрещающий знак.

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В расставленных каре дощатых домиках явно были животные. В одном загончике на глаза попалась группа павлинов, которые, увидев чужака, тут же огласили окрестности своими отнюдь не прекрасными голосами, и две мимишные исландские лошадки, которых в миру называют пони.

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— Никаких комментариев! Вообще! У нас запрет на общение со СМИ! Тут уже приезжали, спрашивали, кто да что, но так и уехали ни с чем, — огорошил мужчина в спецовке и с держаком сварочного аппарата, на которого другие рабочие показали как на главного.

Впрочем, по нашей просьбе он все же позвонил настоящему главному, и вдруг выяснилось, что хозяин объекта скоро приедет и ответит на вопросы.

И вот через полчаса к пыльной стройке подкатил черный джип, из которого вышли отец с маленьким сынишкой. Собственником секретного объекта оказался Игорь Овчинников, руководитель строительной организации, имеющий бизнес-интересы в Москве. Здесь, в Липецке, на своей малой родине, он захотел построить то, что называют контактным зоопарком, а он сам назвал эко-фермой, где можно трогать и кормить животных.

— Городские дети думают, что булки растут на деревьях, как в старом советском мультфильме. Животных же они видели только на картинках, по телевизору и в зоопарках. Я же хочу, чтобы они могли погладить и покормить зверье, что непросто сделать в том же липецком зоопарке, — сказал Игорь Овчинников.

Его трехлетний сын Кирилл тут же показал, что он дружит с животными, к которым его чуть ли не ежедневно привозит отец: кроликами, козами, скандинавскими лошадками и даже альпаками, которые возвышаются над ним как жирафы над взрослыми людьми. На глазах корреспондента пал миф о злобных пони, которые только и ждут момента, чтобы укусить или лягнуть зазевавшегося человека, и об альпаках, которые якобы плюются в каждого встречного как верблюды.

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— Если поить их молоком, кормить с рук, гладить, обнимать, то они никогда не ударят и не укусят даже шаловливого ребенка, — говорит Игорь.

В каждую клетку Кирилл заходил как хозяин и с детской непосредственностью хватал животных. Те только пытались убежать от назойливого мальчика, но не проявляли никакой агрессивности. А уж на корреспондента GOROD48 козы-овцы пытались залезть чуть ли не на голову, стараясь лизнуть в лицо. Особенно порадовал валлийский баран:  с гнутыми рожками, небольшой, ниже колена, но крепко сбитый как французский бульдог, он точно будет любимцем публики.

Отец мальчика может прочитать о каждом из своих питомцев мини-лекцию. В его зоопарке есть редкие животные. 

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мини-кенгуру валлаби, которые в Австралии лазят по деревьям, в случае необходимости спрыгивают с них на землю с 15-метровой высоты


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в Пакистане камори — животные заурядные, но у нас мало кто видел эту козу с ушами длиннее ослиных

Троица южно-американских альпак — мальчик и две девочки — стоят по миллиону рублей каждая. «Эх, мне бы викунью еще где-то прикупить, но в России их — считанные единицы. Даже в Московском зоопарке — всего одна!»

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в птичьем уголке мини-фермы — куры, утки, куропатки с полным циклом воспроизводства

Идея создать эко-ферму пришла Игорю Овчинникову давно. Он решил ее воплотить в жизнь год назад, после длительного общения с другими повернутыми на экзотике любителями животных. Строитель купил 10 гектаров на территории Ярлуковского сельсовета и стал строить там домики для своих животных. Сколько вложено в эту затею собственных средств, Игорь Овчинников уже не знает.

— Мечта — создание парка со свободным размещением контактных животных. Никаких хищников, змей, крокодилов, — говорит Игорь Овчинников.

Эко-ферму Игорь собирается открыть для публики через полтора месяца. Будет ли вход платным, он пока не решил, так как еще до конца не продумал концепцию своего детища. В ближайших планах — создание водоема (котлован под пруд уже готов). Возле воды будет разбит огород с овощами, которые смогут поливать посетители, и которые потом пойдут на корм животным, приученным к нашему сену, тыкве, моркови, картофелю, яблокам. А вот на вопрос о том, для чего рядом с эко-фермой установлены морские контейнеры, Игорь Овчинников не ответил. Сказал лишь, что об этом говорить еще не время.
6 1137
#зоопарк
5

Комментарии (6)

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Работяге

50 секунд назад
Вот не хотите Вы верить в доброе и хорошее!
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Любитель природы

2 минуты назад
Какая прелесть,люди!!!Наконец то хорошая новость!Детишкам радость какая!Да и взрослым -позитив!
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Работяга

4 минуты назад
Это называется многоходовочка, сначала под благовидным предлогом захватили территорию, а потом бац и сюрприз!!! Как достали эти москвичи.
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Житель Ссёлок

5 минут назад
Молодцы! Не только о своем кармане думают. С удовольствием будем посещать с детьми.
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смотритель зоопарка

45 минут назад
- Ни в департаменте градостроительства и архитекторы мэрии Липецка, ни в областном управлении строительства и архитектуры нам не ответили на вопрос... - классика жанра)) они скоро забудут как их департамент называется
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Гость

59 минут назад
У нашего зоопарка не может быть конкурентов - он уже история, ему 50 лет! Попробуйте столько продержаться в разных условиях.
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