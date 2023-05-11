Ссора сожителей из-за похода в клуб обернулась поножовщиной

Празднование Дня рождения началось печально.

В Усмани направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летней женщины по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, молодая женщина обвиняется в нападении с ножом на своего 20-летнего сожителя.



По версии следствия, этот конфликт разыгрался 6 марта этого года около часа ночи. У обвиняемой был День рождения — ей как раз исполнилось 22 года, но во время празднования женщина поссорилась с сожителем, взяла со стола в правую руку кухонный нож и нанесла им один удар в левую лопатку мужчины.



Мужчина поступил в приёмное отделение Усманской ЦРБ: он получил рану мягких тканей на задней поверхности грудной клетки.



Потерпевший рассказал, что около полуночи они начали отмечать День рождения сожительницы, выпив бутылку шампанского. Спустя некоторое время, около часа ночи сожительница попросила отпустить ее в клуб «Джокер» потанцевать.



Сначала сожитель разрешил женщине идти в ночной клуб, а потом сказал, что пойдет в клуб с ней. Затем между ними произошла ссора, в ходе которой, на эмоциях, он ее не сильно оттолкнул.



Но когда мужчина развернулся спиной к сожительнице и начал выходить из кухни в сторону спальни, именинница схватила со стола нож и нанесла ему удар в лопатку.



Мужчина почувствовал сильную боль, у него потекла кровь. Он снял футболку, свернул ее, приложил к спине, пытаясь остановить кровотечение.



Женщина сразу после случившегося пошла спать, а её сожитель ушёл из дома в другую квартиру, а по дороге позвонил бабушке и рассказал о произошедшем.



А около 11 утра он обратился Усманскую ЦРБ за медицинской помощью. После чего его опросили полицейские.



Обвиняемая в ходе следствия вину признала и раскаялась в содеянном. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.