«Родители, пожалуйста, любите меня за то, что я просто есть»: выпускники о том, чего мы не слышим за шумом ЕГЭ
У 53-летнего мужчины в стеклянных банках нашли 192,6 грамма марихуаны: он получил 3,5 года условно
Происшествия
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сегодня, 13:59
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Знакомство на сайте закончилось для 19-летнего ельчанина разводом на деньги
Он лишился 12 000 рублей.
А 59-летняя жительница Грязей с 29 по 31 мая общалась с неизвестным под предлогом получения дополнительного заработка. В результате мошенники получили доступ к её банковским счетам, и у женщины пропали 50 000 рублей.
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