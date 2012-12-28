Знакомство на сайте закончилось для 19-летнего ельчанина разводом на деньги

Он лишился 12 000 рублей.

2 июня в Ельце в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 19-летний парень. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 1 июня молодой человек зашёл на сайт знакомств и начал общаться с девушкой. Та перевела общение в мессенджер и прислала ссылку якобы для покупки билетов для совместного похода в театр в Грязях (кстати, в Грязях театра нет). Парень заплатил 12 000 рублей. А потом понял — его обманули.А 59-летняя жительница Грязей с 29 по 31 мая общалась с неизвестным под предлогом получения дополнительного заработка. В результате мошенники получили доступ к её банковским счетам, и у женщины пропали 50 000 рублей.