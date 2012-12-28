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2096
сегодня, 12:37
30

У зданий мэрии Липецка прорвало водопровод

Огромная лужа простирается от дома №4 по улице Скороходова до Советской,1

Порыв водопровода произошел на улице Скороходова. Образовалась лужа от дома №4, до дома №1 по Советской. В этих зданиях находятся разные департаменты мэрии Липецка — управление муниципального заказа, административная комиссия, управление ресурсного обеспечения.

На место порыва направлена «РВК Липецк»: она определит, чья труба лопнула.

— Если утечка произошла на сетях водоканала, специалистами будут выполнены ремонтные работы, — рассказали GOROD48 в компании.
порыв водопровода
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Комментарии (30)

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Как гость
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Сначала новые
Ольга
сегодня, 16:32
Сокол ,Ушинского, 9/2 ,у магазина "Пятёрочка" уже несколько дней из-под земли течёт вода(наметился провал грунта) до улицы 40 лет Октября, болото на мусорной площадке ,озеро на проезжей части.Много заявок в ЕДС, но до сих пор все бездействуют.Сокол роют круглый год в одних и тех же местах. Толку ноль.
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Все таки
сегодня, 16:12
Карма есть
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Гость
сегодня, 16:01
Даешь, унитаз без смыва!
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Гость
сегодня, 15:15
Надо чательно исследовать чя труба и не спешить с заключением, затем создать комиссию, объявить тендер на ремонтные работы после чего поставить на очередь плановых работ только после этого приступить к работам. А сейчас пока отключит прорваную трубу. Пусть они почувствуют как люди обходятся без воды .
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Не может быть
сегодня, 15:14
Вчера мэр выступала, у нас все хорошо
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гость
сегодня, 15:04
ОТКЛЮЧИТЬ ИМ ВОДУ, КАК НАРОДУ И НЕ ДЕЛАТЬ ДО ОСЕНИ!!!! ПУСТЬ ПОБУДУТ В ШКУРЕ НАРОДА!!!!!!!
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надо
сегодня, 14:47
привыкать писать, что около мерии Липецкого городского округа, прорвало трубу, они же хотят переименоваться, это сейчас для них главное, а остальное потом
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По Неделина
сегодня, 14:20
река течет вниз, мимо большой горки. Об этом напишете?
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Добрая
сегодня, 14:39
Это никто не замечает. А зачем? Народ заплатит.
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А если
сегодня, 14:11
не на сетях водоканала)))?!
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Осторожно
сегодня, 14:06
Вот сейчас обидятся на коменты и перекроют проезд на полгода. Будем опять в пробках стоять.
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