«Родители, пожалуйста, любите меня за то, что я просто есть»: выпускники о том, чего мы не слышим за шумом ЕГЭ
У 53-летнего мужчины в стеклянных банках нашли 192,6 грамма марихуаны: он получил 3,5 года условно
Общество
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сегодня, 12:37
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У зданий мэрии Липецка прорвало водопровод
Огромная лужа простирается от дома №4 по улице Скороходова до Советской,1
На место порыва направлена «РВК Липецк»: она определит, чья труба лопнула.
— Если утечка произошла на сетях водоканала, специалистами будут выполнены ремонтные работы, — рассказали GOROD48 в компании.
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