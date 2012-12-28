У зданий мэрии Липецка прорвало водопровод

Огромная лужа простирается от дома №4 по улице Скороходова до Советской,1

Порыв водопровода произошел на улице Скороходова. Образовалась лужа от дома №4, до дома №1 по Советской. В этих зданиях находятся разные департаменты мэрии Липецка — управление муниципального заказа, административная комиссия, управление ресурсного обеспечения.На место порыва направлена «РВК Липецк»: она определит, чья труба лопнула.— Если утечка произошла на сетях водоканала, специалистами будут выполнены ремонтные работы, — рассказали GOROD48 в компании.