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Общество
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сегодня, 14:23
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В Грязях «снесли» пять несуществующих зданий
Кадастровый инженер оштрафована на 150 000 рублей — по 30 000 рублей за каждый техплан несуществующих домов.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по заказу индивидуального предпринимателя в 2025 году кадастровый инженер подготовила технический план пяти зданий, якобы возведенных на земельных участках в Грязинском округе. Все эти земельные участки ранее администрация округа предоставила в аренду для последующего возведения жилых домов.
Затем были оформлены фиктивные документы для постановки зданий на кадастровый учет, на основании которых предприниматель воспользовался правом выкупа участок без торгов с выкупной стоимостью в 25% от их кадастровой стоимости.
Спустя короткое время был документально оформлен снос зданий. При этом на участках вообще ничего не строилось.
Кадастровый инженер подтвердила, что составила техпланы без обследования земельных участков — к ним она не выезжала.
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