В Грязях «снесли» пять несуществующих зданий

Кадастровый инженер оштрафована на 150 000 рублей — по 30 000 рублей за каждый техплан несуществующих домов.

В Грязях 44-летнюю женщину — кадастрового инженера привлекли к административной ответственности по пяти делам по части четвёртой статьи 14.35 КоАП РФ «Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в технический план здания». По каждому из пяти дел женщина оштрафована на 30 тысяч рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по заказу индивидуального предпринимателя в 2025 году кадастровый инженер подготовила технический план пяти зданий, якобы возведенных на земельных участках в Грязинском округе. Все эти земельные участки ранее администрация округа предоставила в аренду для последующего возведения жилых домов.Затем были оформлены фиктивные документы для постановки зданий на кадастровый учет, на основании которых предприниматель воспользовался правом выкупа участок без торгов с выкупной стоимостью в 25% от их кадастровой стоимости.Спустя короткое время был документально оформлен снос зданий. При этом на участках вообще ничего не строилось.Кадастровый инженер подтвердила, что составила техпланы без обследования земельных участков — к ним она не выезжала.