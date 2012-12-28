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сегодня, 14:23
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В Грязях «снесли» пять несуществующих зданий

Кадастровый инженер оштрафована на 150 000 рублей — по 30 000 рублей за каждый техплан несуществующих домов.

В Грязях 44-летнюю женщину — кадастрового инженера привлекли к административной ответственности по пяти делам по части четвёртой статьи 14.35 КоАП РФ «Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в технический план здания». По каждому из пяти дел женщина оштрафована на 30 тысяч рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по заказу индивидуального предпринимателя в 2025 году кадастровый инженер подготовила технический план пяти зданий, якобы возведенных на земельных участках в Грязинском округе. Все эти земельные участки ранее администрация округа предоставила в аренду для последующего возведения жилых домов.

Затем были оформлены фиктивные документы для постановки зданий на кадастровый учет, на основании которых предприниматель воспользовался правом выкупа участок без торгов с выкупной стоимостью в 25% от их кадастровой стоимости.

Спустя короткое время был документально оформлен снос зданий. При этом на участках вообще ничего не строилось.

Кадастровый инженер подтвердила, что составила техпланы без обследования земельных участков — к ним она не выезжала.
суд
недвижимость
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
ИПешник
34 минуты назад
Главное что у меня участки не отобрали, а кадастровому инженеру я компенсирую штраф
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Кузя
47 минут назад
На повышение её, в Липецк.
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Интересно
сегодня, 16:32
А как узнали о махинациях. Не иначе шепнул кто то куда следует. Вот так они и ворочают.
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Грязинские Известия
сегодня, 16:28
Всё делается с молчаливого согласия это только верхушка айсберга
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Гость
сегодня, 15:53
А почему не тюрьма?
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Хммм
сегодня, 15:36
Мути, верти что хочешь и только штраф, а сколько прокатило, история умалчивает
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Дмитрий
сегодня, 15:30
А почему она не в сизо? Прокуратура собираетесь работать? Или этот инженер подруга действующей власти?
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Бабка Первая
сегодня, 14:52
Это ж надо! Всё сама, всё сама... Сама себе нарисовала на штраф, и никто больше не виноват))
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Антибиотик
сегодня, 14:44
Это прям Хатабыч из Бандитского Петербурга, и вся любовь 150 000 делов то, копейки.
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Animal planet.
сегодня, 15:07
Я тоже этот момент вспомнил из Бандитского Петербурга.:))).
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Антибиотик
сегодня, 15:22
Я тоже этот момент вспомнил из Бандитского Петербурга.:))). Всё новое, это хорошо забытое старое!
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