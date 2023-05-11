Кто в Липецкой области отправится на военные сборы, пока не известно

В прошлом году на такие сборы отправились 200 жителей области, они занимались обслуживанием военной техники.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о призыве запасников на военные сборы. Такой документ подписывается ежегодно. Кто именно из липецких запасников отправится на сборы в этом году, пока неизвестно.



— Еще не факт, что мы в этом году кого-то отправим на военные сборы. Распоряжений пока не поступало, — рассказал GOROD48 военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко.



По словам Валерия Герасименко, в прошлом году из Липецкой области на военные сборы отправились около 200 человек. Они проходили сборы в частях Западного военного округа и занимались регламентными работами на военной технике.



В случае, если в этом году липецких запасников все же отправят на сборы, их уведомят с помощью бумажных повесток, рассылка электронных, через Госуслуги, пока не до конца отработана, уточнил Валерий Герасименко. За неявку по повестке без уважительной причины по статье 21.5 КоАП РФ выносится предупреждение или штраф — от 500 до 3000 рублей.