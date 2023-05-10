Из липецкого киоска изъяли более 200 бутылок алкоголя

Проникнуть в киоск полицейским и сотрудникам прокуратуры удалось только с помощью сотрудников МЧС.

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В павильоне на улице Механизаторов незаконно торговали алкоголем.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, из киоска изъяли более 200 бутылок алкоголя. Сейчас спиртное передано экспертам для исследования.



Проникнуть в киоск полицейским и сотрудникам прокуратуры Октябрьского района удалось только с помощью сотрудников МЧС.