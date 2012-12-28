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Исполняющим обязанности мэра Липецка стал Михаил Щербаков
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Объявлен отбой желтого уровня
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В области введен режим воздушной опасности
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БПЛА перехвачены над Липецкой областью
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На Центральном пляже спасли 14-летнюю девочку
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Желтый уровень снят
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С начала года на водоёмах области спасли шесть человек, десять погибли
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Красный отбой, желтый сохраняется
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Отбой ракетной опасности
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121
26 минут назад
Отбой ракетной опасности
Отбой был дан через час.
В Липецкой области объявлен отбой ракетной опасности.
ракетная опасность
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