Общество

сегодня, 12:08

Директора Липецкого городского Дворца культуры заподозрили в финансовых махинациях

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#коррупция
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Директора Липецкого городского Дворца культуры заподозрили в финансовых махинациях

Наталию Таравкову обвинили в присвоении денежных средств и превышении должностных полномочий.

Работающая с 2020 года директором Липецкого городского Дворца культуры (район тракторостроителей) Наталия Таравкова стала фигурантом уголовного дела, возбужденного Октябрьским отделом СУ СК России по Липецкой области. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («присвоение»).

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным следствия, в 2022 году директор муниципального учреждения присвоила денежные средства от сдачи в аренду общественным организациям помещений дворца культуры для проведения различных мероприятий. Нарушив установленные законом правила сдачи в аренду принадлежащего муниципалитету имущества, подозреваемая причинила материальный ущерб, общая сумма которого устанавливается в ходе следствия (по данным GOROD48, речь пока идет о 30 тысячах рублей).

«С целью установления всех обстоятельств преступной деятельности проводятся следственные действия и судебные экспертизы, допрашиваются коллеги подозреваемой и представители общественных организаций, оплачивавшие аренду площадей в рамках договоров», - сообщает Следком.

фото: сайт ГДК
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#коррупция
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Комментарии (4)

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32 минуты назад
Вообще то ? это как в анекдоте, "Раскольников, вы убили бабушку всего из за 20 копеек????, хах а пять бабушек уже рубль"!!! Так и тут, поглубже надо капнУть!
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А

сегодня, 12:36
Вот почемуто не удивительно.
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Вообще то

сегодня, 12:32
не умный человек, за 30 тысяч рублей «профукать» должность…. « горе» руководители. Как такие попадают в руководители?
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Хотелось бы пояснений.

сегодня, 12:20
30 тысяч это одни сутки?
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