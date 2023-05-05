Директора Липецкого городского Дворца культуры заподозрили в финансовых махинациях

Наталию Таравкову обвинили в присвоении денежных средств и превышении должностных полномочий.

Работающая с 2020 года директором Липецкого городского Дворца культуры (район тракторостроителей) Наталия Таравкова стала фигурантом уголовного дела, возбужденного Октябрьским отделом СУ СК России по Липецкой области. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («присвоение»).



Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным следствия, в 2022 году директор муниципального учреждения присвоила денежные средства от сдачи в аренду общественным организациям помещений дворца культуры для проведения различных мероприятий. Нарушив установленные законом правила сдачи в аренду принадлежащего муниципалитету имущества, подозреваемая причинила материальный ущерб, общая сумма которого устанавливается в ходе следствия (по данным GOROD48, речь пока идет о 30 тысячах рублей).



«С целью установления всех обстоятельств преступной деятельности проводятся следственные действия и судебные экспертизы, допрашиваются коллеги подозреваемой и представители общественных организаций, оплачивавшие аренду площадей в рамках договоров», - сообщает Следком.



фото: сайт ГДК