Происшествия

17 минут назад

Липчанин погиб на Ставрополье во время сплава на байдарках

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#несчастный случай #спасатели
Липчанин погиб на Ставрополье во время сплава на байдарках

Пятеро липчан на трех байдарках отправились в водное путешествие по озеру Маныч-Гудило. Во время пути они попали в шторм.

Как сообщают ставропольские спасатели, во время шторма на озере, а оно простирается до Калмыкии, одну байдарку занесло на территорию этой республики, где она перевернулась.

— В перевернувшейся байдарке находились мужчина и женщина. Женщине удалось доплыть до берега в районе села Приютного, а мужчина выбраться из воды не смог. Позднее его тело обнаружили в 15 километрах от населенного пункта местные жители, — сообщает противопожарная спасательная служба Ставропольского края.

Две другие байдарки прибило к Лошадиному острову в Ставропольском крае. Спасатели  подплыли к ним на лодке, эвакуировали на берег, доставили  в гостиницу, откуда на следующий день липчане отправились домой.

Фото противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края

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#несчастный случай #спасатели

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