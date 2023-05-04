Липчанин погиб на Ставрополье во время сплава на байдарках

Пятеро липчан на трех байдарках отправились в водное путешествие по озеру Маныч-Гудило. Во время пути они попали в шторм.





Как сообщают ставропольские спасатели, во время шторма на озере, а оно простирается до Калмыкии, одну байдарку занесло на территорию этой республики, где она перевернулась.



— В перевернувшейся байдарке находились мужчина и женщина. Женщине удалось доплыть до берега в районе села Приютного, а мужчина выбраться из воды не смог. Позднее его тело обнаружили в 15 километрах от населенного пункта местные жители, — сообщает противопожарная спасательная служба Ставропольского края.



Две другие байдарки прибило к Лошадиному острову в Ставропольском крае. Спасатели подплыли к ним на лодке, эвакуировали на берег, доставили в гостиницу, откуда на следующий день липчане отправились домой.



Фото противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края



