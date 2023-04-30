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Завтра в Липецкой области дождливо, туманно и до +15

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#Погода
Завтра в Липецкой области дождливо, туманно и до +15

1 мая Липецкая область окажется в тылу уходящего циклона с юго-востока: пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью ожидается туман. 2 и 3 мая атмосферное давление повысится, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем местами небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков, ночью туман. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем она составит от +12 до +14 градусов.

День 1 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 3 градуса мороза.

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#Погода

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