Подросток на мотоцикле врезался в «Приору»

Сегодня днем в Липецке у дома № 9/1 по улице Титова подросток на мотоцикле пошел на обгон и врезался в автомобиль «Лада Приора». Юноша получил травмы.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что подросток доставлен в больницу.



«Обстоятельств ДТП уточняются. Уже известно, что водитель мотоцикла не имел права управления транспортным средством. Мотоцикл не стоит на регистрационном учёте», — рассказали в полиции.



В то же время свою отдельную проверку по факту ДТП будет проводить подразделения по делам несовершеннолетних.

