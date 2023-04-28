Происшествия

8 минут назад

Подросток на мотоцикле врезался в «Приору»

58
#ДТП #мотоцикл
Подросток на мотоцикле врезался в «Приору»
Сегодня днем в Липецке у дома № 9/1 по улице Титова подросток на мотоцикле пошел на обгон и врезался в автомобиль «Лада Приора». Юноша получил травмы.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что подросток доставлен в больницу.

«Обстоятельств ДТП уточняются. Уже известно, что водитель мотоцикла не имел права управления транспортным средством. Мотоцикл не стоит на регистрационном учёте», — рассказали в полиции.

В то же время свою отдельную проверку по факту ДТП будет проводить подразделения по делам несовершеннолетних.
58
#ДТП #мотоцикл

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