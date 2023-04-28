Культура
23 минуты назад
Писательскую премию в Липецке разыграют по новым правилам
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Мэрия пересмотрит положение о премии имени Алексея Липецкого. Об этом GOROD48 рассказала первый вице-мэр Анна Шамаева.
Напомним, премия, учрежденная Липецким городским Советом депутатов десять лет назад, оказалась в центре внимания в 2022 году. Номинанты премии: председатель правления ЛОО ООО «Союз писателей России» Андрей Новиков, директор ЛРО ОООП «Литературное сообщество писателей России» Николай Калтыгин и председатель правления ЛОО СП «Воинское содружество» Валентин Баюканский пожаловались на необъективное, по их мнению, решение жюри во все возможные инстанции.
Аудиторы Счетной палаты горсовета обнаружили нарушения в оформлении документов, и премию решили переиграть заново, усилив состав жюри. Но в горсовет на утверждение новые документы так и не поступили. Оказалось, администрация Липецка решила основательно переделать положение о премии.
Премию имени Алексея Липецкого (единственный коренной липчанин из всех известных местных писателей) вручают раз в два года в четырех номинациях: «За лучшую книгу прозы», «За лучший поэтический сборник», «За лучшую книгу для детей» и «За лучшее краеведческое издание, связанное с городом Липецк». Лауреаты премии получают по 50 000 рублей.
Напомним, премия, учрежденная Липецким городским Советом депутатов десять лет назад, оказалась в центре внимания в 2022 году. Номинанты премии: председатель правления ЛОО ООО «Союз писателей России» Андрей Новиков, директор ЛРО ОООП «Литературное сообщество писателей России» Николай Калтыгин и председатель правления ЛОО СП «Воинское содружество» Валентин Баюканский пожаловались на необъективное, по их мнению, решение жюри во все возможные инстанции.
Аудиторы Счетной палаты горсовета обнаружили нарушения в оформлении документов, и премию решили переиграть заново, усилив состав жюри. Но в горсовет на утверждение новые документы так и не поступили. Оказалось, администрация Липецка решила основательно переделать положение о премии.
Премию имени Алексея Липецкого (единственный коренной липчанин из всех известных местных писателей) вручают раз в два года в четырех номинациях: «За лучшую книгу прозы», «За лучший поэтический сборник», «За лучшую книгу для детей» и «За лучшее краеведческое издание, связанное с городом Липецк». Лауреаты премии получают по 50 000 рублей.
62
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04.04.2023 11:28Общество