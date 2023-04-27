Происшествия

16 минут назад

Заведующая липецким детсадом и её подчинённые подозреваются в систематическом получении взяток

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#взятка #детский сад

СК возбудил уголовные дела в отношении заведующей одним из детских садов Липецка трех ее заместителей, главного бухгалтера и председателя профсоюзной организации. Все они подозреваются в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

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Как сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета, эти эпизоды имеют отношение к 2020 - 2022 годам. По данным следствия, деньги руководители детсада получали от своих подчиненных за покровительство в работе и начисление более крупных стимулирующих выплат.

«Подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, систематически получали от работников дошкольного учреждения деньги, выплачиваемые им в качестве премий. Незаконное вознаграждение в общей сумме более 2,5 млн рублей руководству персонал детсада передал за общее покровительство по службе и начисление им премий и стимулирующих выплат в более крупном размере», - говорится в сообщении СК.

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Преступление было выявлено во взаимодействии с прокуратурой области и сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Липецку.

В детском саду и квартирах подозреваемых проведены обыски. Изъята бухгалтерская и иная документация, необходимая для установления всех фактов коррупционного преступления.

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#взятка #детский сад

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