Заведующая липецким детсадом и её подчинённые подозреваются в систематическом получении взяток

СК возбудил уголовные дела в отношении заведующей одним из детских садов Липецка трех ее заместителей, главного бухгалтера и председателя профсоюзной организации. Все они подозреваются в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Как сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета, эти эпизоды имеют отношение к 2020 - 2022 годам. По данным следствия, деньги руководители детсада получали от своих подчиненных за покровительство в работе и начисление более крупных стимулирующих выплат.«Подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, систематически получали от работников дошкольного учреждения деньги, выплачиваемые им в качестве премий. Незаконное вознаграждение в общей сумме более 2,5 млн рублей руководству персонал детсада передал за общее покровительство по службе и начисление им премий и стимулирующих выплат в более крупном размере», - говорится в сообщении СК.Преступление было выявлено во взаимодействии с прокуратурой области и сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Липецку.В детском саду и квартирах подозреваемых проведены обыски. Изъята бухгалтерская и иная документация, необходимая для установления всех фактов коррупционного преступления.