Происшествия

30 минут назад

В ЛГТУ снова играют «Зарю»—университет эвакуируют

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#эвакуация #ЛГТУ
В ЛГТУ снова играют «Зарю»—университет эвакуируют

Третий день липецкий политех эвакуируют из-за угрозы минирования.

«Внимание! Заря! Есть угроза минирования. Объявлена эвакуация из университета. Это не учебная тревога! О возвращении к учебному процессу будет объявлено дополнительно. Всем покинуть территорию университета!», такое объявление размещено в паблике ЛГТУ.

Пресс-секретарь университета Ирина Маликова подтвердила эвакуацию, сообщение о минировании пришло на электронную почту вуза, и объяснила, что в системе оповещений ЛГТУ команда «Заря» обозначает именно угрозу минирования.

Эвакуация из-за угрозы минирования в университете проходит на этой неделе уже в третий раз. Ранее ничего подозрительного в ЛГТУ обнаружено не было.
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#эвакуация #ЛГТУ

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