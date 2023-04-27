В ЛГТУ снова играют «Зарю»—университет эвакуируют

Третий день липецкий политех эвакуируют из-за угрозы минирования.

«Внимание! Заря! Есть угроза минирования. Объявлена эвакуация из университета. Это не учебная тревога! О возвращении к учебному процессу будет объявлено дополнительно. Всем покинуть территорию университета!», такое объявление размещено в паблике ЛГТУ.



Пресс-секретарь университета Ирина Маликова подтвердила эвакуацию, сообщение о минировании пришло на электронную почту вуза, и объяснила, что в системе оповещений ЛГТУ команда «Заря» обозначает именно угрозу минирования.



Эвакуация из-за угрозы минирования в университете проходит на этой неделе уже в третий раз. Ранее ничего подозрительного в ЛГТУ обнаружено не было.