Спорт

сегодня, 15:05

«Металлург» будет оспаривать удаление Антона Белова

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#Футбол #"Металлург"

В условиях кадрового кризиса для липчан это жизненно необходимо.

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Липецкий «Металлург» попытается отменить красную карточку, которая в конце матча в Раменском была вынесена защитнику Антону Белову.

Об этом GOROD48 сообщил главный тренер Сергей Первушин.

- Мы изучили видео с эпизодом, - говорит наставник, - Видно, что рука у нашего футболиста находится в естественном положении. Антон не играет ею, мяч сам находит руку и прокатывается по ней. В понедельник отправим апелляцию в РФС, приложим видеозапись.

На 86-й минуте гостевого матча с «Сатурном» главный судья Максим Скорочкин из Владивостока в общем-то в рядовом эпизоде разглядел умышленную игру рукой и центрального защитника липчан и предъявил ему прямую красную карточку. Вторым наказанием для «Металлурга» стал штрафной, после которого игрок гостей Владимир Макаров забил третий мяч и установил окончательный счёт – 3:1 в пользу «Сатурна».

«Металлургу» жизненно необходимо добиться отмены удаления и последующей дисквалификации. Ведь не сумевшую зимой из-за долгов пригласить ни одного новичка команду заедает кадровый голод, а в Раменском липчане из-за желтых карточек потеряли ещё обоих фланговых защитников Андрея Алексеева и Максима Елеева. а также опорника Дениса Пояркова. Следующую игру 29 апреля дома с белгородским «Салютом» они будут вынуждены пропустить. Может случиться, то у Первушина в этой игре на скамейке запасных останутся всего три полевых футболиста.

«Металлург» занимает 5-е место в финальном турнире команд группы №3 второго дивизиона. О выходе в первую лигу речь уже не идёт. А вероятная реформа в российском футболе обязывает команду входить в «пятёрку» сильнейших команд, иначе по факту можно оказаться вообще в третьей лиге.

Между тем, в условиях кадрового голода сохранить позиции будет непросто. Команды в таблице идут плотной группой, отставание липчан от того же «Сатурна», который на 8-м месте, составляет всего 3 очка – цену одной-единственной победы.

218
#Футбол #"Металлург"

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