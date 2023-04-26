56 минут назад
В Липецкой области выполнена первая операция по замене сустава эндопротезом с двойной мобильностью
В областной клинической больнице выполнена первая для области операция по замене тазобедренного сустава эндопротезом с двойной мобильностью.
Для проведения операции больница пригласила из Москвы ведущего специалиста в области эндопротезирования Алексея Акименкова. Вместе с ним операцию проводил заведующий отделением травматологии и ортопедии ЛОКБ Дмитрий Шакалов.
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24.04.2023 17:02Здоровье