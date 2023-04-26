Здоровье

56 минут назад

В Липецкой области выполнена первая операция по замене сустава эндопротезом с двойной мобильностью

368
#хирургия #областная больница
В Липецкой области выполнена первая операция по замене сустава эндопротезом с двойной мобильностью

В областной клинической больнице выполнена первая для области операция по замене тазобедренного сустава эндопротезом с двойной мобильностью.

«Подобный эндопротез обладает  намного лучшей функциональностью и амплитудой движений, чем обычный эндопротез. Прооперированный пациент возвращается к активной жизни: он может совершать привычные движения», — сообщает клиническая больница.

Для проведения операции больница пригласила из Москвы ведущего специалиста в области эндопротезирования Алексея Акименкова. Вместе с ним операцию проводил заведующий отделением травматологии и ортопедии ЛОКБ Дмитрий Шакалов.



368
#хирургия #областная больница

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