В Липецкой области выполнена первая операция по замене сустава эндопротезом с двойной мобильностью

В областной клинической больнице выполнена первая для области операция по замене тазобедренного сустава эндопротезом с двойной мобильностью.





«Подобный эндопротез обладает намного лучшей функциональностью и амплитудой движений, чем обычный эндопротез. Прооперированный пациент возвращается к активной жизни: он может совершать привычные движения», — сообщает клиническая больница.



Для проведения операции больница пригласила из Москвы ведущего специалиста в области эндопротезирования Алексея Акименкова. Вместе с ним операцию проводил заведующий отделением травматологии и ортопедии ЛОКБ Дмитрий Шакалов.







