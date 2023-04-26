Происшествия
сегодня, 17:50
Нахлебавшийся воды в бассейне мальчик пришёл на занятия раньше времени
Стали известны новые подробности происшествия в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лазурный» в Чаплыгине.
Напомним, сегодня из Чаплыгинского района в реанимацию Липецкой областной детской больницы доставлен 13-летний мальчик. Он нахлебался воды в бассейне.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, ребёнок пришёл на занятия раньше времени и неудачно прыгнул в бассейн до начала тренировки. Под водой его обнаружили другие подростки.
«Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту доставления 13-летнего школьника в областную детскую больницу после занятия в бассейне.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, ребёнок пришёл на занятия раньше времени и неудачно прыгнул в бассейн до начала тренировки. Под водой его обнаружили другие подростки.
«Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту доставления 13-летнего школьника в областную детскую больницу после занятия в бассейне.
По данным следствия, 25 апреля во время занятий в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Чаплыгине 13-летнего школьника, не обладающего достаточными навыками плавания, достали из воды с признаками утопления. Медперсонал спорткомплекса оказал первую медицинскую помощь. Ребенок был госпитализирован в областную детскую больницу.
Мальчик начал посещать занятия в бассейне в марте этого года. В связи с тем, что плохо плавал, находился на мелководье. 25 апреля пришел на занятия раньше времени и присоединился к группе подростков, которые и обнаружили его под водой.
Мальчик начал посещать занятия в бассейне в марте этого года. В связи с тем, что плохо плавал, находился на мелководье. 25 апреля пришел на занятия раньше времени и присоединился к группе подростков, которые и обнаружили его под водой.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за безопасность оказываемых услуг по обучению плаванию. Опрашиваются очевидцы произошедшего и их законные представители, а также руководство и сотрудники спорткомплекса. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решениe», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.