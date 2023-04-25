Происшествия

42 минуты назад

В Ельце устроили погоню за угнанной «Приорой»

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#угон #пьяная езда
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В Ельце устроили погоню за угнанной «Приорой»

На преступление подозреваемого толкнула ревность.

22 апреля в Ельце в полицию обратился 19-летний мужчина с заявлением об угоне от дома по улице Радиотехнической автомобиля «Лада Приора».

Как сообщает Telegram-калал администрации Ельца со ссылкой на ОМВД России по городу Ельцу, по подозрению в угоне задержан неработающий 24-летний ельчанин.

По версии следствия, он приревновал бывшую девушку к хозяину машины и решил поговорить с ней. Сев в чужую заведенную машину, в которой в этот момент находилась девушка, подозреваемый долго разговаривал с ней, а затем переключил скорость и уехал.

В погоню за ним на машинах поехали друзья потерпевшего: они смогли перекрыть машинами дорогу и остановили угонщика.

Но при попытке скрыться при движении задним ходом подозреваемый ударил одну из машин, после чего на автомобиле друга попытался скрыться. Но далеко не уехал — машину остановили сотрудники ДПС.

Теперь кроме возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», на подозреваемого составлены административные протоколы за оставление места ДТП и вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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#угон #пьяная езда
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