Происшествия

43 минуты назад

В ЛГТУ отменены занятия из-за сообщения о минировании

1 428
#телефонный терроризм #минирование
1
В ЛГТУ отменены занятия из-за сообщения о минировании

Студентов и преподавателей эвакуировали.

На странице Липецкого государственного технического университета «ВКонтакте» появилось сообщение об эвакуации и требование покинуть корпуса университета.

- Это не учебная тревога! - Предупреждают преподавателей и студентов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе университета, сообщение о минировании пришло на электронную почту вуза. 

Учебные занятия 25 апреля в университете отменяются.
1 428
#телефонный терроризм #минирование
1

Комментарии (1)

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Гость

31 минуту назад
Зато новостью выше за "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из * побуждений в отношении объекта инфраструктуры» три года условно. Наказывать по полной!!!
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