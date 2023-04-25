Происшествия
43 минуты назад
В ЛГТУ отменены занятия из-за сообщения о минировании
Студентов и преподавателей эвакуировали.
На странице Липецкого государственного технического университета «ВКонтакте» появилось сообщение об эвакуации и требование покинуть корпуса университета.
- Это не учебная тревога! - Предупреждают преподавателей и студентов.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе университета, сообщение о минировании пришло на электронную почту вуза.
Учебные занятия 25 апреля в университете отменяются.
- Это не учебная тревога! - Предупреждают преподавателей и студентов.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе университета, сообщение о минировании пришло на электронную почту вуза.
Учебные занятия 25 апреля в университете отменяются.
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