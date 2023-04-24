В Госжилинспекции Липецкой области сменился руководитель

Вместо Юрия Букреева исполнять обязанности руководителя ГЖИ будет Андрей Ерёмин.

Правительство Липецкой области ещё в пятницу, 22 апреля расторгло трудовое соглашение с исполняющим обязанности руководителя Госжилинспекции Юрием Букреевым.



Как сообщил GOROD48 сам Юрий Букреев, трудовой договор был срочным и расторгнут по соглашению сторон.



— Свою задачу, в том числе связанную с перелицензированием управляющих компаний, я выполнил, — сказал Юрий Букреев GOROD48.



Должность руководителя ГЖИ с приставкой и.о. пока занял теперь уже бывший заместитель Юрия Букреева Андрей Ерёмин.



О новом месте трудоустройства Юрия Букреева будет сообщено дополнительно.

