Общество
сегодня, 14:10
В Госжилинспекции Липецкой области сменился руководитель
Вместо Юрия Букреева исполнять обязанности руководителя ГЖИ будет Андрей Ерёмин.
Правительство Липецкой области ещё в пятницу, 22 апреля расторгло трудовое соглашение с исполняющим обязанности руководителя Госжилинспекции Юрием Букреевым.
Как сообщил GOROD48 сам Юрий Букреев, трудовой договор был срочным и расторгнут по соглашению сторон.
— Свою задачу, в том числе связанную с перелицензированием управляющих компаний, я выполнил, — сказал Юрий Букреев GOROD48.
Должность руководителя ГЖИ с приставкой и.о. пока занял теперь уже бывший заместитель Юрия Букреева Андрей Ерёмин.
О новом месте трудоустройства Юрия Букреева будет сообщено дополнительно.
Как сообщил GOROD48 сам Юрий Букреев, трудовой договор был срочным и расторгнут по соглашению сторон.
— Свою задачу, в том числе связанную с перелицензированием управляющих компаний, я выполнил, — сказал Юрий Букреев GOROD48.
Должность руководителя ГЖИ с приставкой и.о. пока занял теперь уже бывший заместитель Юрия Букреева Андрей Ерёмин.
О новом месте трудоустройства Юрия Букреева будет сообщено дополнительно.
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Александр
Екатерина
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Шапокляк
Ветеран
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Лаврентий Павлович
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