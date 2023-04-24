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В Госжилинспекции Липецкой области сменился руководитель

11 1323
#ЖКХ
4
В Госжилинспекции Липецкой области сменился руководитель

Вместо Юрия Букреева исполнять обязанности руководителя ГЖИ будет Андрей Ерёмин.

Правительство Липецкой области ещё в пятницу, 22 апреля расторгло трудовое соглашение с исполняющим обязанности руководителя Госжилинспекции Юрием Букреевым.

Как сообщил GOROD48 сам Юрий Букреев, трудовой договор был срочным и расторгнут по соглашению сторон.

— Свою задачу, в том числе связанную с перелицензированием управляющих компаний, я выполнил, — сказал Юрий Букреев GOROD48.

Должность руководителя ГЖИ с приставкой и.о. пока занял теперь уже бывший заместитель Юрия Букреева Андрей Ерёмин.

О новом месте трудоустройства Юрия Букреева будет сообщено дополнительно. 
11 1323
#ЖКХ
4

Комментарии (11)

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Александр

15 минут назад
Давно пора. Я уже писал: проспект Победы дом 75, с ноября прошлого года не греют батареи. Было подано 8 заявок в ЕДС, при этом приходили из жилинспееции, делали замеры температуры, сказали, да не греют, а потом в акте подменили первый лист и всё сразу стало хорошо. Разогнать эту инспекцию.
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Екатерина

18 минут назад
Чур меня и от Тербунского района подальше! В администрации города Липецка пусть порядок наводит.
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1,2,3,4,5

21 минуту назад
Пусть отдохнёт. На велике покатается, в ноутбук поиграет. А может его во Вторые Тербуны отправить, в школу - интернат. Пусть порядок с кадрами наведёт.
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Шапокляк

24 минуты назад
Как причудливо тасуется липецкая колода! Только положение все хуже и хуже
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Ветеран

29 минут назад
Эта чехарда когда-нибудь закончится?
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Аноним

31 минуту назад
Побольше бы таких руководителей! На новом месте удачи и хорошего коллектива. Жалко очень, только люди поверили, что нормальный руководитель пришел. Многим помог жителям. Кому то дорогу видно перешёл.
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Коллега №2

32 минуты назад
Доработался эффективный руководитель? Вам надо специалистом в сельсовете работать.
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Лаврентий Павлович

32 минуты назад
Может наконец - то будут предупреждать заранее об отключении воды.
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селяночка

34 минуты назад
Букреев лишил лицензии УК,которые не выполняли свои обязанности. Разве это плохо?
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Мимоходом

40 минут назад
А воз и ныне там...)))
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