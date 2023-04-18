На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

«РВК-Липецк» 19 апреля будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в центральной части Липецка – без холодной воды останутся жители двух десятков улиц, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 59а, 61б, 63а, 63б, 65а, 69а/1, 69а,/2, 67а, 70б, 72, 72а, 74, 76, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 100, 102, 106а по проспекту Победы, № 22 по улице Циолковского, № 54 по улице Депутатской, №№ 1, 1в, 2, 2а, 2а/1, 3б, 3а, 4, 4а, 4/1, 4к1, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 16, 16а, 18, 59, 61 по улице Доватора, №№ 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 9, 13, 15, 17а, 17б, 17, 19б, 21/3, 21/2, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 31в, 31а, 33, 35, 37, 39 по улице Папина, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10 по улице Богдана Хмельницкого, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7 по улице Механизаторов, №№ 1, 2, 3, 5, 7, 11а, 16а в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, № 7 по улице Айвазовского, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных натуралистов, № 63, 63а по улице Крылова, в частном секторе улиц Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Крылова, Богдана Хмельницкого, Достоевского. Цистерны с водой подъедут по адресам: проспект Победы, 90а, улица Айвазовского, 7, Студенческий городок, 5.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



19 апреля плановые ремонтные работы на сетях будет проводить Липецкэнерго».



С 08:00 до 17:00 без света останутся улицы Курчатова, Булавина.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 10, 12б, 14 по Универсальному проезду, №№ 4, 6, 40 по улице Балмочных, № 2 по улице Яна Берзина, в этот период также планируют обесточить улицы Вермишева, Космонавтов, Тамбовскую, Гусева, Железнякова, Селекционную.



