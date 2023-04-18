ПозиTиV
сегодня, 17:00
Вы за большие каникулы в Новый год или на майских праздниках?
7 652
Май победил январь.
Идея переноса новогодних каникул на май возникает в головах депутатов Госдумы и всевозможных политиков чуть ли не ежегодно. В этом году соответствующий законопроект даже был разработан. В начале апреля его внесла на рассмотрение в Госдуму фракция «Новые люди».
Мы в свою очередь спросили липчан, стоит ли переносить 10 выходных дней с января на май? При ответе на этот вопрос горожане выбирали то время года, которое им больше нравится. Но все же май опередил январь, пусть и с небольшим перевесом. Примечательно, что казалось бы ожидаемый аргумент — весной можно заняться огородными работами, практически никто не использовал.
Мы в свою очередь спросили липчан, стоит ли переносить 10 выходных дней с января на май? При ответе на этот вопрос горожане выбирали то время года, которое им больше нравится. Но все же май опередил январь, пусть и с небольшим перевесом. Примечательно, что казалось бы ожидаемый аргумент — весной можно заняться огородными работами, практически никто не использовал.
7 652
-
гость
Надо
Эхо
мысли в слух
Если победит май
Юрий гряэи