Вы за большие каникулы в Новый год или на майских праздниках?

Май победил январь.

Идея переноса новогодних каникул на май возникает в головах депутатов Госдумы и всевозможных политиков чуть ли не ежегодно. В этом году соответствующий законопроект даже был разработан. В начале апреля его внесла на рассмотрение в Госдуму фракция «Новые люди».



Мы в свою очередь спросили липчан, стоит ли переносить 10 выходных дней с января на май? При ответе на этот вопрос горожане выбирали то время года, которое им больше нравится. Но все же май опередил январь, пусть и с небольшим перевесом. Примечательно, что казалось бы ожидаемый аргумент — весной можно заняться огородными работами, практически никто не использовал.