ПозиTиV

сегодня, 17:00

Вы за большие каникулы в Новый год или на майских праздниках?

7 652
#Говорит Липецк
2

Май победил январь.

Идея переноса новогодних каникул на май возникает в головах депутатов Госдумы и всевозможных политиков чуть ли не ежегодно. В этом году соответствующий законопроект даже был разработан. В начале апреля его внесла на рассмотрение в Госдуму фракция «Новые люди».

Мы в свою очередь спросили липчан, стоит ли переносить 10 выходных дней с января на май? При ответе на этот вопрос горожане выбирали то время года, которое им больше нравится. Но все же май опередил январь, пусть и с небольшим перевесом. Примечательно, что казалось бы ожидаемый аргумент — весной можно заняться огородными работами, практически никто не использовал.
7 652
#Говорит Липецк
2

Комментарии (7)

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3 минуты назад
Вопрос из пустого в порожнее. Главный работодатель работает посменно. Торговля, доставка, охрана - то же самое.
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гость

5 минут назад
Полагаю, по себе сужу, рабочим лучше новогодние каникулы, в холод, в морозы тяжело работать.А это отдохнуть дома в тепле, покататься на лыжах. А весной и так прекрасно, и поработать можно и отдохнуть не проблема.
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Надо

15 минут назад
Всё отменить.Батраки должны только работать.
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Эхо

54 минуты назад
Я за каникулы круглый год...
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мысли в слух

58 минут назад
Я за то , чтобы вообще праздников не было !!
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Если победит май

сегодня, 17:09
то тогда в январе наши сладенькие депутаты отдохнут не полноценно
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Юрий гряэи

сегодня, 17:06
Я хотя ипенсионер я за майские выходные с этого время года и жизнь даже у стары начинается по новому.
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