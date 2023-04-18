Полиция проверит информацию о преследующем ельчанок мужчине

В елецком паблике опубликован рассказ местной жительницы о преследовавшем ее мать мужчине, который, в итоге, набросился на женщину с кулаками.

«Вчера в районе 6 часов вечера, на остановке Засосна за мамой из автобуса вышел неадекватный человек. Сначала преследовал её, потом в магазине начал нападать. Махать кулаками. Мама начала убегать, и поскользнулась, упала, сломала плечо. После как продавцы закричали, что сейчас вызовут полицию, он скрылся. Заявление в полицию написано!», написала жительница Ельца в соцсетях



В комментариях ельчане также рассказали о некоем неадеквате, преследовавшем женщин:



«В субботу вечером, в лучке за мной тоже неадекватный мужчина ходил, прям в наглую, хорошо, что машина стояла по пути, пришлось к ним обратиться за помощью, за что им огромное спасибо».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские проверят опубликованную в соцсетях информацию.