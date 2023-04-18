17 минут назад
Полиция проверит информацию о преследующем ельчанок мужчине
В елецком паблике опубликован рассказ местной жительницы о преследовавшем ее мать мужчине, который, в итоге, набросился на женщину с кулаками.
В комментариях ельчане также рассказали о некоем неадеквате, преследовавшем женщин:
«В субботу вечером, в лучке за мной тоже неадекватный мужчина ходил, прям в наглую, хорошо, что машина стояла по пути, пришлось к ним обратиться за помощью, за что им огромное спасибо».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские проверят опубликованную в соцсетях информацию.