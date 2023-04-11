Происшествия
57 минут назад
В Липецке посередине проезжей части лежала девушка в нижнем белье
8 2411
Полиция изучает появившееся в соцсетях видео.
Сегодня утром в соцсетях появился видеоролик, снятый в районе дома №39 по улице Космонавтов, на котором запечатлено странное, можно даже сказать, нездоровое и неадекватное поведение девушки.
Девушка в одном нижнем белье лежала и сидела на дороге посередине проезжей части, создавая опасную ситуацию для водителей. Также она бегала по дороге, а потом скрылась на территории Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция изучит видео на на предмет наличия или отсутствия правонарушений, проведёт проверку и установит все обстоятельства этого события.
Видео - vk.com/live48
Девушка в одном нижнем белье лежала и сидела на дороге посередине проезжей части, создавая опасную ситуацию для водителей. Также она бегала по дороге, а потом скрылась на территории Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция изучит видео на на предмет наличия или отсутствия правонарушений, проведёт проверку и установит все обстоятельства этого события.
Видео - vk.com/live48
8 2411
Коммунист
Анна
Animal planet.
Смех
Влагостойкий
Девушка
Ванька Грозный
Внушаемый