Происшествия

57 минут назад

В Липецке посередине проезжей части лежала девушка в нижнем белье

8 2411
#хулиганство #ПДД #нарушение
2

Полиция изучает появившееся в соцсетях видео.

Сегодня утром в соцсетях появился видеоролик, снятый в районе дома №39 по улице Космонавтов, на котором запечатлено странное, можно даже сказать, нездоровое и неадекватное поведение девушки.

Девушка в одном нижнем белье лежала и сидела на дороге посередине проезжей части, создавая опасную ситуацию для водителей. Также она бегала по дороге, а потом скрылась на территории Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция изучит видео на на предмет наличия или отсутствия правонарушений, проведёт проверку и установит все обстоятельства этого события.

Видео - vk.com/live48
8 2411
#хулиганство #ПДД #нарушение
2

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Коммунист

1 минуту назад
Девушка, отнюдь! К моменту погашения ипотеки люди выглядят гораздо старше и не так привлекателно:)))
ответить

Анна

2 минуты назад
Наркотики до добра не доведут.
ответить

Animal planet.

7 минут назад
Где уж липчанам собак любить,если вы друг друга ненавидите, людишки. Может ее хотели изнасиловать ,а она вырвалась и убежала,и нуждалась в помощи,всякое может быть.
ответить

Смех

12 минут назад
Молодец девушка, просто и конкретно))). Без всяких там "увидеть во мне личность" и "мой богатый внутренний мир")))))))))))
ответить

Влагостойкий

22 минуты назад
Весеннее обострение хахаэаэ
ответить

Девушка

27 минут назад
Просто погасила ипотеку, и прилягла отдохнуть
ответить

Ванька Грозный

44 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
ответить

Внушаемый

49 минут назад
Я думал такое только во сне бывает ! Да и холодно еще ! Моржиха какая то !
ответить

Еще в рубрике

61-летний мужчина жестоко избил односельчанина из-за рыбы
#рыба #рыбалка #побои
2
61-летний мужчина жестоко избил односельчанина из-за рыбы

38 минут назад

Происшествия
На улице Катукова в столкновении «Шкоды» и «ВАЗа» пострадал 21-летний водитель
#авария #ДТП
На улице Катукова в столкновении «Шкоды» и «ВАЗа» пострадал 21-летний водитель

57 минут назад

Происшествия
18-летняя девушка на электросамокате врезалась в стоящий автомобиль
#авария #ДТП
6
18-летняя девушка на электросамокате врезалась в стоящий автомобиль

сегодня, 11:45

Происшествия
С начала года в Липецке разбили уже третий остановочный павильон
#хулиганство #остановка #павильон
10
С начала года в Липецке разбили уже третий остановочный павильон

сегодня, 11:27

Происшествия
Водителя «КамАЗа» поймали с поддельными правами
#подделка документов
Водителя «КамАЗа» поймали с поддельными правами

сегодня, 11:23

Происшествия
На улице Космонавтов автобус загнал на тротуар «Хендай»
#ДТП #автобус
1
На улице Космонавтов автобус загнал на тротуар «Хендай»

сегодня, 10:33

Происшествия