В Липецке посередине проезжей части лежала девушка в нижнем белье

Полиция изучает появившееся в соцсетях видео.

Сегодня утром в соцсетях появился видеоролик, снятый в районе дома №39 по улице Космонавтов, на котором запечатлено странное, можно даже сказать, нездоровое и неадекватное поведение девушки.Девушка в одном нижнем белье лежала и сидела на дороге посередине проезжей части, создавая опасную ситуацию для водителей. Также она бегала по дороге, а потом скрылась на территории Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция изучит видео на на предмет наличия или отсутствия правонарушений, проведёт проверку и установит все обстоятельства этого события.