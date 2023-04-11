Происшествия

42 минуты назад

На улице Космонавтов автобус загнал на тротуар «Хендай»

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#ДТП #автобус
На улице Космонавтов автобус загнал на тротуар «Хендай»
Вечером 10 апреля на перекрестке улиц Космонавтов и Филипченко в Липецк столкнулись автобус «Мерседес» и автомобиль «Хендай».

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Как сообщили очевидцы, «Хендай» выехал с улицы Филипченко, когда по Космонавтов ехала 345-я маршрутка. От удара легковой автомобиль развернулся почти на 180 градусов и заехал на тротуар между столбов.

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По счастливой случайности на тротуаре никого не оказалось. Авария обошлась без пострадавших.

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#ДТП #автобус

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