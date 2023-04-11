На улице Космонавтов автобус загнал на тротуар «Хендай»

Вечером 10 апреля на перекрестке улиц Космонавтов и Филипченко в Липецк столкнулись автобус «Мерседес» и автомобиль «Хендай».Как сообщили очевидцы, «Хендай» выехал с улицы Филипченко, когда по Космонавтов ехала 345-я маршрутка. От удара легковой автомобиль развернулся почти на 180 градусов и заехал на тротуар между столбов.По счастливой случайности на тротуаре никого не оказалось. Авария обошлась без пострадавших.