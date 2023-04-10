Общество

сегодня, 12:04

«Хотя бы щебнем отсыпьте!»

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#бездорожье
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Жители улицы Сельской деревни Алексеевка Задонского района мечтают о дороге.

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Дорога на улицу Сельскую есть только в теории. На практике жижа, в которой вязнут автомобили.

— Муж за выходные три увязших автомобиля вытащил, — рассказывает жительница улицы Елана Курохтина.

Семья Курохтиных два года назад купила на злополучной улице дом. Дачники никак не ожидали, что проблемы с дорогой станут такими серьезными. Елена разузнала у местных жителей (на улице Сельской 48 домов, в двух из которых живут многодетные семьи), что дорогу отсыпали щебенкой в 2008 году. С тех пор прошло 15 лет.

— В последние два года состояние дороги стало критическим. Ее постоянно подтапливает, причем даже летом, — продолжает рассказ Елена Курохтина, — К тому же, на дороге появился опасный участок, с которого можно упасть в обрыв.

Елена начала писать жалобы с лета прошлого года. Обращалась в администрацию области.

 

И в администрацию Задонского района. Пока добилась только грейдирования дороги.

«Согласно программе „Развития дорожной деятельности Задонского муниципального района Липецкой области на 2014–2025 гг.“, проведение ремонта с устройством асфальтового покрытия дороги по ул. Сельская д. Алексеевка в 2023 году не запланировано. В рамках содержания дорог местного значения, при наступлении благоприятных погодных условий будет произведено грейдирование и ямочный ремонт щебеночного покрытия с добавлением нового материала. Работы запланированы на 3 квартал 2023 года», — такой ответ она получила из администрации Задонского района.

 





Для верности Елена пожаловалась в областную прокуратуру и региональное управление Следственного комитета. Оба ведомства начали проверку.

«К проведению проверки привлечен территориальный орган ГИБДД. Установлено, что ремонт дороги запланирован органом местного самоуправления на текущий год. При этом прокуратура проверит фактическое выделение бюджетных средств на указанные цели. Окончательные результаты проверки будут размещены на информационных ресурсах прокуратуры области», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

— Дорогу на улице Сельской отремонтируем щебнем ориентировочно в июле–июне. Для того, чтобы восстановить проезд, а на дороге образовались колейность и ямы, когда подсохнет, будет выполнено грейдирование. Эта дорога общего пользования местного значения, и за ее содержание отвечает сельсовет, — уточнил заместитель главы администрации Задонского района Алексей Бахтин.
2 1474
#бездорожье
3

Комментарии (2)

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житель Липецка

35 минут назад
Знакомая история --денег нет -но вы держитесь и так каждый год.
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Катюшка

сегодня, 12:25
Враг не пройдет!!!!
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