Экономика

сегодня, 09:07

За два месяца в Липецкой области построили 1402 квартиры

178
#строительство #статистика
За два месяца в Липецкой области построили 1402 квартиры

Темпы строительства в регионе снизились почти на 6%

По данным Липецкстата, в Липецкой области за январь-февраль организациями всех форм собственности и населением построено 1402 квартиры. Это меньше чем за тот же период прошлого года на 5,9%.

Но по метражу возведенного жилья на 73,3% построили больше, чем за тот же период 2022 года.

Общая площадь возведенного жилья за первые два месяца этого года - 156,1 тыс. кв. метров, в финансовом объеме - на 8 миллиардов 656 миллионов рублей.

36% возведенного жилья приходится на Липецк, 22,2% - Липецкий район, 13% - Грязинский 4,7% Добровский район.
178
#строительство #статистика

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

А знаете ли вы, что махинации со строительством Сокольского завода потрясли всю Российскую империю?
#а знаете ли вы #что
38
А знаете ли вы, что махинации со строительством Сокольского завода потрясли всю Российскую империю?

вчера, 09:19

Экономика
Липчане выбирают безнал: на каждую операцию по снятию денег — 23 операции по безналичной оплате
#банковские карты #деньги
3
Липчане выбирают безнал: на каждую операцию по снятию денег — 23 операции по безналичной оплате

05.04.2023 09:16

Экономика
Липецкие куры стали нести на одно яйцо меньше, чем годом ранее
#статистика #сельское хозяйство
20
Липецкие куры стали нести на одно яйцо меньше, чем годом ранее

02.04.2023 10:18

Экономика
Липецкая область – на 35 месте по зарплатам в малых и средних населенных пунктах
#зарплата
18
Липецкая область – на 35 месте по зарплатам в малых и средних населенных пунктах

27.03.2023 16:37

Экономика
Статистика: в феврале дорожали яйца, но дешевели автомобильные шины
#цены
19
Статистика: в феврале дорожали яйца, но дешевели автомобильные шины

20.03.2023 17:30

Экономика
Липецкая область оказалась на 31-м месте в зарплатном рейтинге
#зарплата
23
Липецкая область оказалась на 31-м месте в зарплатном рейтинге

20.03.2023 13:03

Экономика