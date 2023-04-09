За два месяца в Липецкой области построили 1402 квартиры

Темпы строительства в регионе снизились почти на 6%

По данным Липецкстата, в Липецкой области за январь-февраль организациями всех форм собственности и населением построено 1402 квартиры. Это меньше чем за тот же период прошлого года на 5,9%.



Но по метражу возведенного жилья на 73,3% построили больше, чем за тот же период 2022 года.



Общая площадь возведенного жилья за первые два месяца этого года - 156,1 тыс. кв. метров, в финансовом объеме - на 8 миллиардов 656 миллионов рублей.



36% возведенного жилья приходится на Липецк, 22,2% - Липецкий район, 13% - Грязинский 4,7% Добровский район.