Общество

28 минут назад

«РВК-Липецк» продлил срок передачи данных о счетчиках горячей воды

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#РВК-Липецк #показания счетчиков
«РВК-Липецк» продлил срок передачи данных о счетчиках горячей воды

Сведения можно передать до 1 июня.

«РВК-Липецк» продлил сроки приема сведений о счетчиках горячей воды и данных о расходе ресурса до 1 июня, сообщили в компании. Сотрудники абонентского центра уже приняли и обработали более 100 тысяч поступивших от горожан заявок с данными о приборах учета горячего водоснабжения. Это две трети от общего количества абонентов «РВК-Липецк».

Напомним, в начале февраля «РВК-Липецк» неожиданно попросил липчан передать не только показания счетчиков холодной, но и горячей воды, а также данные паспортов на приборы. Компания объяснила сбор этих данных необходимостью создания собственной информационной базы о пользовании ресурсом, чтобы произвести корректный расчет платы за услугу водоотведения. При ее начислении учитывается вся потребленная вода.

Зимой в сервисном центре компании образовались огромные очереди из тех, кто лично принес сведения, хотя энергетики и предложили вариант дистанционной передачи данных. В конце февраля появилась информация о том, что «между ООО „РВК-Липецк“ и ПАО „Квадра“ достигнута договорённость о предоставлении информации об объёме потребления горячей воды для расчёта размера платы за водоотведение за февраль». Однако позже «РВК-Липецк» все же продолжил создание своей базы данных.

Коммерческий директор «РВК-Липецк» Анна Полянская пояснила, что если сведения уже были представлены, то их повторное направление не требуется. Данные обрабатываются в порядке очередности поступления и будут обязательно учтены. В случае расчета платы за водоотведение исходя из среднемесячного объема, «РВК-Липецк» гарантирует проведение корректировки после обработки данных.
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#РВК-Липецк #показания счетчиков

Комментарии (2)

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Бабка

12 минут назад
Отправила через Ватсап ещё 26 февраля,никто не обрабатывает,год будете обрабатывать и начислять по среднему и всё равно не пересчитаете.
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Не зря

14 минут назад
Это ближе.
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