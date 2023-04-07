Общество
28 минут назад
«РВК-Липецк» продлил срок передачи данных о счетчиках горячей воды
Сведения можно передать до 1 июня.
«РВК-Липецк» продлил сроки приема сведений о счетчиках горячей воды и данных о расходе ресурса до 1 июня, сообщили в компании. Сотрудники абонентского центра уже приняли и обработали более 100 тысяч поступивших от горожан заявок с данными о приборах учета горячего водоснабжения. Это две трети от общего количества абонентов «РВК-Липецк».
Напомним, в начале февраля «РВК-Липецк» неожиданно попросил липчан передать не только показания счетчиков холодной, но и горячей воды, а также данные паспортов на приборы. Компания объяснила сбор этих данных необходимостью создания собственной информационной базы о пользовании ресурсом, чтобы произвести корректный расчет платы за услугу водоотведения. При ее начислении учитывается вся потребленная вода.
Зимой в сервисном центре компании образовались огромные очереди из тех, кто лично принес сведения, хотя энергетики и предложили вариант дистанционной передачи данных. В конце февраля появилась информация о том, что «между ООО „РВК-Липецк“ и ПАО „Квадра“ достигнута договорённость о предоставлении информации об объёме потребления горячей воды для расчёта размера платы за водоотведение за февраль». Однако позже «РВК-Липецк» все же продолжил создание своей базы данных.
Коммерческий директор «РВК-Липецк» Анна Полянская пояснила, что если сведения уже были представлены, то их повторное направление не требуется. Данные обрабатываются в порядке очередности поступления и будут обязательно учтены. В случае расчета платы за водоотведение исходя из среднемесячного объема, «РВК-Липецк» гарантирует проведение корректировки после обработки данных.
Напомним, в начале февраля «РВК-Липецк» неожиданно попросил липчан передать не только показания счетчиков холодной, но и горячей воды, а также данные паспортов на приборы. Компания объяснила сбор этих данных необходимостью создания собственной информационной базы о пользовании ресурсом, чтобы произвести корректный расчет платы за услугу водоотведения. При ее начислении учитывается вся потребленная вода.
Зимой в сервисном центре компании образовались огромные очереди из тех, кто лично принес сведения, хотя энергетики и предложили вариант дистанционной передачи данных. В конце февраля появилась информация о том, что «между ООО „РВК-Липецк“ и ПАО „Квадра“ достигнута договорённость о предоставлении информации об объёме потребления горячей воды для расчёта размера платы за водоотведение за февраль». Однако позже «РВК-Липецк» все же продолжил создание своей базы данных.
Коммерческий директор «РВК-Липецк» Анна Полянская пояснила, что если сведения уже были представлены, то их повторное направление не требуется. Данные обрабатываются в порядке очередности поступления и будут обязательно учтены. В случае расчета платы за водоотведение исходя из среднемесячного объема, «РВК-Липецк» гарантирует проведение корректировки после обработки данных.
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