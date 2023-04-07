Общество

19 минут назад

«У нас украли остановку!»

1 350
#благоустройство
«У нас украли остановку!»

Жители 27-го микрорайона остались на остановке без крыши над головой.

В редакцию GOROD48 прислали фотографию остановки «Улица Шуминского» без самой остановки. Наш читатель недоумевает — куда она пропала? Не украли ли ее часом?

Оказалось, нет. В администрации Липецка нам сообщили, что с этой остановки и еще с семи павильоны убрали на время ремонта тротуаров. Четыре такие конструкции демонтировали с улицы Кривенкова (которую, кстати, ремонтируют по нацпроекту «БКД», о чем писал GOROD48) и четыре — с улицы Белянского. Кстати, сегодня с улицы Кривенкова вывезут еще два остановочных павильона.

— Остановки убрало МБУ «Управление благоустройства Липецка» в связи с проведением работ по замене плиточного покрытия. Ориентировочно через месяц их вернут обратно. Уже отремонтированными — к сожалению, на закупку новых павильонов в городском бюджете денег пока нет, — прокомментировали GOROD48 в администрации Липецка.

В этом году, как ранее заявлял в горсовете председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов, будут отремонтированы плиточные покрытия в разных местах города. Если под ремонт будут попадать остановки, то с них будут убирать павильоны на время восстановления тротуаров.
1 350
#благоустройство

Комментарии (1)

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Ну очень старый

5 минут назад
Страну украли, а тут всего остановку...
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