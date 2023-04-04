Происшествия

54 минуты назад

Жители Новой Дубравы жалуются на агрессивных собак

5 474
#собаки #нападения
Жители Новой Дубравы жалуются на агрессивных собак

Одни жители поселка Новая Дубрава прикармливают собак, другие от животных страдают.

«2 апреля на улице Отрадной пес покусал девочку. Здесь поселилось целое семейство с двумя щенками, откуда они взялись, никто не знает, некоторые сердобольные жители их прикармливают, они агрессивные, кидаются на машины и людей. Местная администрация никаких действий не предпринимает уже больше 2-х недель, в местных чатах активное обсуждение ведется, подавались заявки и в ЕДС и в местную администрацию. У нас дети на улицу выйти не могут. В Дубраве гуляют только собаки, никому дела нет, а ведь недалеко останавливается школьный автобус», — написала GOROD48 жительница улицы Отрадной поселка Новая Дубрава.

Мы связались с отцом покусанной девочки. Он рассказал, что собаки набросились на его дочерей, когда те вышли за калитку.

— Десятилетнюю дочь покусали. Не сказать, что сильно, рана поверхностная. Но все три девочки сильно испугались, это был очень сильный для них стресс, — рассказал многодетный отец.

Как говорят жители улицы, в чате села выложена фотография еще одного искусанного ребенка. Собака напала на него пару недель назад.

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Связаться с главой поселения или специалистами Частодубравенской администрации, в которую входит коттеджный поселок Новая Дубрава не удалось: телефоны администрации не отвечают.
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#собаки #нападения

Комментарии (5)

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Светлана

4 минуты назад
Ну где зоошиза? опять ребенки виноваты сами
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Какой нибудь

6 минут назад
Теперь дети не могут за свою калитку выйти! Собачки кусают! Вот ваши ценности где безопасность детей амгде собачек!
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Спросите

6 минут назад
Достали ,депутата Госдумы Бурматова ,он у нас главный по этому вопросу !
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Светлана

9 минут назад
Звоним постоянно в ЕДС, нас игнорируют, ждут когда будут ещё жертвы, сил больше нет, беспредел очередной со стороны Администрации района и Администрации Частодубравского сельского поселения.
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Достали

28 минут назад
Почему этот покусаный ребёнок должен нести последствия уколов на своём здоровье? Организм только начинает развиваться и ради чего такой удар и возможные непредсказуемые осложнения? Здоровье детей в жертву собакам? Что вообще происходит?!
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