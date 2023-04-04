Происшествия
54 минуты назад
Жители Новой Дубравы жалуются на агрессивных собак
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Одни жители поселка Новая Дубрава прикармливают собак, другие от животных страдают.
«2 апреля на улице Отрадной пес покусал девочку. Здесь поселилось целое семейство с двумя щенками, откуда они взялись, никто не знает, некоторые сердобольные жители их прикармливают, они агрессивные, кидаются на машины и людей. Местная администрация никаких действий не предпринимает уже больше 2-х недель, в местных чатах активное обсуждение ведется, подавались заявки и в ЕДС и в местную администрацию. У нас дети на улицу выйти не могут. В Дубраве гуляют только собаки, никому дела нет, а ведь недалеко останавливается школьный автобус», — написала GOROD48 жительница улицы Отрадной поселка Новая Дубрава.
Мы связались с отцом покусанной девочки. Он рассказал, что собаки набросились на его дочерей, когда те вышли за калитку.
— Десятилетнюю дочь покусали. Не сказать, что сильно, рана поверхностная. Но все три девочки сильно испугались, это был очень сильный для них стресс, — рассказал многодетный отец.
Как говорят жители улицы, в чате села выложена фотография еще одного искусанного ребенка. Собака напала на него пару недель назад.
Связаться с главой поселения или специалистами Частодубравенской администрации, в которую входит коттеджный поселок Новая Дубрава не удалось: телефоны администрации не отвечают.
Мы связались с отцом покусанной девочки. Он рассказал, что собаки набросились на его дочерей, когда те вышли за калитку.
— Десятилетнюю дочь покусали. Не сказать, что сильно, рана поверхностная. Но все три девочки сильно испугались, это был очень сильный для них стресс, — рассказал многодетный отец.
Как говорят жители улицы, в чате села выложена фотография еще одного искусанного ребенка. Собака напала на него пару недель назад.
Связаться с главой поселения или специалистами Частодубравенской администрации, в которую входит коттеджный поселок Новая Дубрава не удалось: телефоны администрации не отвечают.
5 474
Светлана
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