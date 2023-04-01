Происшествия

46 минут назад

Судьбу чёрных лесорубов будет решать суд

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#Незаконная вырубка

Четверых мужчин обвиняют по трём статьям уголовного кодекса.

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В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх мужчин, которых обвиняют в незаконной заготовке древесины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в августе прошлого года трое мужчин в возрасте 20, 21 и 34 лет спилили 12 сосен на территории Добровского лесничества и продали их своему пособнику -  60-летнему местному жителю.

Далее против чёрных лесорубов стали возбуждать уголовные дела сразу по нескольким статьям. Первая - статья 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Позже выяснилось, что одно из спиленных деревьев имело клеймо и было отнесено к легальной рубке силами лесхоза. Вот только мужчины не имели права трогать эту сосну, поэтому их действия были расценены, как воровство – добавилась 158 статья УК РФ «Кража». До кучи - статья 191.1 «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины», санкция которой - до 3 лет лишения свободы.

- Общий ущерб от деятельности злоумышленников составил более 920 тысяч рублей.  Дальнейшую их судьбу решит суд, - заключили в УМВД.

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#Незаконная вырубка

Комментарии (2)

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Местный

9 минут назад
12 сосен за 920 т.р.? Город48 не пишите чушь. Или подробнее описываете дело или напишите сумму ущерба и все.
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Ильич

18 минут назад
""Зачем пилить сосны?Это ж не новогодняя ель"
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