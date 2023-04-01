Судьбу чёрных лесорубов будет решать суд

Четверых мужчин обвиняют по трём статьям уголовного кодекса.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх мужчин, которых обвиняют в незаконной заготовке древесины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в августе прошлого года трое мужчин в возрасте 20, 21 и 34 лет спилили 12 сосен на территории Добровского лесничества и продали их своему пособнику - 60-летнему местному жителю.

Далее против чёрных лесорубов стали возбуждать уголовные дела сразу по нескольким статьям. Первая - статья 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Позже выяснилось, что одно из спиленных деревьев имело клеймо и было отнесено к легальной рубке силами лесхоза. Вот только мужчины не имели права трогать эту сосну, поэтому их действия были расценены, как воровство – добавилась 158 статья УК РФ «Кража». До кучи - статья 191.1 «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины», санкция которой - до 3 лет лишения свободы.

- Общий ущерб от деятельности злоумышленников составил более 920 тысяч рублей. Дальнейшую их судьбу решит суд, - заключили в УМВД.