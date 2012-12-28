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Филиалы 4-й поликлиники работают сегодня с перегрузкой из-за закрытой амбулатории на Меркулова
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Происшествия
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сегодня, 10:31
Лилия Самошина: «Врачи и медсестры справляются»
Хотя некоторые медики сегодня работают без белых халатов — они остались в закрытой поликлинике на Меркулова.
На крыше филиала на улице Меркулова осталась большая часть заряда БПЛА. Также на крыше ночью произошло возгорание. Оперативные службы занимаются обезвреживанием боевой части беспилотника. Ведется обследование кровли.
«В микрорайоне Елецкий больших очередей не наблюдается. Процесс приема пациентов организован, спасибо медикам. Со сложной задачей справляются. Заметила, что не весь персонал в спецодежде. У большинства халаты остались на Меркулова. Но это и не главное. Гораздо важнее комфорт и удобство пациентов. В филиале на Гагарина людей больше. Там традиционно много пациентов, плюс добавились сегодня новые. Но врачи и медсестры справляются, работают на максимуме. Понимаем, что ситуация более, чем нестандартная. Просим и наших жителей, и медиков набраться терпения», — рассказала Лилия Самошина.
Напомним, узнать о работе филиалов поликлиники можно по телефону 37-00-34. Телефон многоканальный. При наборе номера выбирайте филиал «Гагарина» или «Елецкий».
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