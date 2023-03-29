«Металлург» возобновил тренировки в Липецке - фоторепортаж

Сезон возобновится на этой неделе, команде не хватает футболистов, а по итогу чемпионата можно очутиться даже в третьей лиге.

После двух сборов в Крымске «сталеварыв» вернулись домой и приступили к рестарту чемпионата, который ждёт их уже в конце этой недели.

2 апреля на своём поле «Металлург» примет «Калугу», победителя турнира в группе 3.2 второго дивизиона.







В прежние годы «Металлург» после южных сборов всегда старался провести ещё одну контрольную игру на местных полях буквально перед возобновлением чемпионата. Сейчас от этой практики решили отказаться – отчасти из-за недобора футболистов.

Напомним, что зимой-2023 «Металлург» впервые в истории чемпионатов России (с 1992 года) не сумел пригласить ни одного нового футболиста. Из-за долгов (в т.ч. перед своими игроками) РФС наложил на клуб запрет на регистрацию новичков. А потеряли «сталевары» троих: ведущий центральный защитник Алексей Соловьёв перешёл в костромской «Спартак», хавбек Владимир Филиппов не устроил тренерский штаб, а 18-летний талант из Грязей полузащитник Никита Голиков приостановил профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем. Плюс, пока не выздоровел отправленный домой с крымского сбора крайний защитник Александр Викторов, который пока органичивается пробежками вокруг поля.

Таким образом, в обойме у главного тренера Сергея Первушина остались всего 17 футболистов – мало, даже чтобы провести полноценный двусторонний спарринг.



Вратарь Максим Матюша в "квадрате" с полевыми





21-летний голкипер Павел Кораблин (в центре) в упражнении для полевых



По этой причине в «квадрат» вместе с полевыми футболистами сейчас играют даже вратари, плюс, тренер по физподготовке 35-летний работает на тренировках и в качестве футболиста, чтобы уровнять состав.



Александр Харин



Тем не менее, Сергей Первушин обещает, что даже в этой ситуации «Металлург» будет стараться весной выступить как можно лучше. К слову, сегодня липецкий тренер отмечает 53-й день рождения, GOROD48 присоединяется к поздравлениям.



Сергей Первушин встречает день рождения "весь в работе"



Напомним, что весной стартует финальный этап турнира. Сильнейшие команды подгрупп 3.1 и 3.2 разыграют единственную путёвку в первую лигу/ФНЛ. В весеннюю часть они вышли уже с очками, которые в прошлом году набрали в играх друг против друга. Соперники из одной подгруппы встречаться между собой больше не будут, все матчи команды проведут с теми, с кем не встречались прошлым летом и осенью.



18-летний центральный защитник Дмитрий Кукишев



«Металлург» в объединенной таблице делит 2-3-е место с курским «Авангардом», набрав в 10-ти матчах 17 очков. Лидирует саратовский «Сокол», догнать который будет проблематично – у него аж 27 «золотых» очков.



Экс-игрок сборной России Максим Григорьев - главная "звезда" липчан



Кроме того, сейчас начали всё чаще говорить о реформе второй лиги. Её могут разделить на две части: сильнейшую буферную из 20 команд и оставшуюся. Чтобы попасть в буферную вторую лигу, в финальном турнире нужно удержать место не ниже 5-го. Иначе в случае осуществления реформы «Металлург», заявляющий об амбициозных задачах скорого повышения в классе, может отказаться по сути в третьей лиге.



Михаил Заботкин





Максим Сазонов





Александр Кобзев





Руслан Ахвледиани





Антон Белов





Роман Войдель





Денис Поярков





Максим Елеев (с мячом) и Сергей Горбатенко







