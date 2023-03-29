Спорт

45 минут назад

«Металлург» возобновил тренировки в Липецке - фоторепортаж

118
#Футбол #"Металлург"
«Металлург» возобновил тренировки в Липецке - фоторепортаж

Сезон возобновится на этой неделе, команде не хватает футболистов, а по итогу чемпионата можно очутиться даже в третьей лиге.

После двух сборов в Крымске «сталеварыв» вернулись домой и приступили к рестарту чемпионата, который ждёт их уже в конце этой недели.

2 апреля на своём поле «Металлург» примет «Калугу», победителя турнира в группе 3.2 второго дивизиона.

DSC_0811.JPG

В прежние годы «Металлург» после южных сборов всегда старался провести ещё одну контрольную игру на местных полях буквально перед возобновлением чемпионата. Сейчас от этой практики решили отказаться – отчасти из-за недобора футболистов.

Напомним, что зимой-2023 «Металлург» впервые в истории чемпионатов России (с 1992 года) не сумел пригласить ни одного нового футболиста. Из-за долгов (в т.ч. перед своими игроками) РФС наложил на клуб запрет на регистрацию новичков. А потеряли «сталевары» троих: ведущий центральный защитник Алексей Соловьёв перешёл в костромской «Спартак», хавбек Владимир Филиппов не устроил тренерский штаб, а 18-летний талант из Грязей полузащитник Никита Голиков приостановил профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем. Плюс, пока не выздоровел отправленный домой с крымского сбора крайний защитник Александр Викторов, который пока органичивается пробежками вокруг поля.

Таким образом, в обойме у главного тренера Сергея Первушина остались всего 17 футболистов – мало, даже чтобы провести полноценный двусторонний спарринг.

DSC_0041.JPG

Вратарь Максим Матюша в "квадрате" с полевыми

DSC_0032.JPG

21-летний голкипер Павел Кораблин (в центре) в упражнении для полевых

По этой причине в «квадрат» вместе с полевыми футболистами сейчас играют даже вратари, плюс, тренер по физподготовке 35-летний работает на тренировках и в качестве футболиста, чтобы уровнять состав.

DSC_0207.JPG

Александр Харин

Тем не менее, Сергей Первушин обещает, что даже в этой ситуации «Металлург» будет стараться весной выступить как можно лучше. К слову, сегодня липецкий тренер отмечает 53-й день рождения, GOROD48 присоединяется к поздравлениям.

DSC_0056.JPG

Сергей Первушин встречает день рождения "весь в работе"

Напомним, что весной стартует финальный этап турнира. Сильнейшие команды подгрупп 3.1 и 3.2 разыграют единственную путёвку в первую лигу/ФНЛ. В весеннюю часть они вышли уже с очками, которые в прошлом году набрали в играх друг против друга. Соперники из одной подгруппы встречаться между собой больше не будут, все матчи команды проведут с теми, с кем не встречались прошлым летом и осенью.

DSC_0069.JPG

18-летний центральный защитник Дмитрий Кукишев

«Металлург» в объединенной таблице делит 2-3-е место с курским «Авангардом», набрав в 10-ти матчах 17 очков. Лидирует саратовский «Сокол», догнать который будет проблематично – у него аж 27 «золотых» очков.

DSC_0133.JPG

Экс-игрок сборной России Максим Григорьев - главная "звезда" липчан

Кроме того, сейчас начали всё чаще говорить о реформе второй лиги. Её могут разделить на две части: сильнейшую буферную из 20 команд и оставшуюся. Чтобы попасть в буферную вторую лигу, в финальном турнире нужно удержать место не ниже 5-го. Иначе в случае осуществления реформы «Металлург», заявляющий об амбициозных задачах скорого повышения в классе, может отказаться по сути в третьей лиге.

DSC_0025.JPG

Михаил Заботкин

DSC_0049.JPG

Максим Сазонов

DSC_0073.JPG

Александр Кобзев

DSC_0132.JPG

Руслан Ахвледиани

DSC_0137.JPG

Антон Белов

DSC_0221.JPG

Роман Войдель

DSC_0155.JPG

Денис Поярков

DSC_0819.JPG

Максим Елеев (с мячом) и Сергей Горбатенко

DSC_0087.JPG


118
#Футбол #"Металлург"

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В последней баскетбольной лиге России наше место – предпоследнее
#Баскетбол #"Грин Хилл"
В последней баскетбольной лиге России наше место – предпоследнее

3 минуты назад

Спорт
Красотки в бикини и мускулистые парни – в Липецке прошли самые зрелищные соревнования весны
#Бодибилдинг #фитнес-бикини
21
Красотки в бикини и мускулистые парни – в Липецке прошли самые зрелищные соревнования весны

вчера, 12:55

Спорт
Ровно половину медалей сборной Липецкой области в ЦФО завоевала 15-летняя пловчиха
#Плавание #Варвара Харченко
10
Ровно половину медалей сборной Липецкой области в ЦФО завоевала 15-летняя пловчиха

27.03.2023 20:59

Спорт
Старший тренер липецких волейболисток: «Вы нас зря сбрасываете со счетов, мы ещё поборемся»
#Волейбол #видеообзор #ВК "Липецк"
3
Старший тренер липецких волейболисток: «Вы нас зря сбрасываете со счетов, мы ещё поборемся»

26.03.2023 20:33

Спорт
Баскетбольный «Грин Хилл» не прошёл испытание лидером
#Баскетбол #"Грин Хилл"
Баскетбольный «Грин Хилл» не прошёл испытание лидером

26.03.2023 00:04

Спорт
Мы сегодня грустно попрощались с Суперлигой?
#Волейбол #ВК "Липецк"
12
Мы сегодня грустно попрощались с Суперлигой?

25.03.2023 23:19

Спорт