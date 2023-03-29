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сегодня, 16:29

На НЛМК отметили юбилей основного механосборочного цеха

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#механосборочный цех
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90-летний юбилей отметил основной механосборочный цех НЛМК. С праздником сотрудников и ветеранов поздравили руководители комбината и профсоюзного комитета. Лучших работников отметили корпоративными наградами.

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Предшественником современного цеха считаются мастерские по изготовлению нестандартного оборудования. Их организовали в марте 1933 года для строительства доменных печей НЛМЗ. 
Сегодня основной механосборочный цех - самый крупный в машиностроительном комплексе НЛМК. Главная задача ОМЦ – изготовление запасных деталей и комплектующих для ремонтов металлургических агрегатов НЛМК. Ежегодно цех выпускает тысячи тонн такой продукции: засыпные аппараты и фурмы для доменных печей, детали корпусов конвертеров, сталевозы, чугуновозы, комплектующие для стана 2000 и многое другое.

Станочный парк цеха составляет 200 единиц, из них 50 – станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Аддитивные технологии (3D-печать), лазерное сканирование и автоматизированные центры металлообработки позволяют машиностроителям НЛМК моделировать и изготавливать детали, которые раньше закупали за рубежом. В цехе установили лазерный комплекс, который позволяет закаливать любые металлические детали и увеличить срок их эксплуатации в два раза. В 2022 году в цехе освоили производство около 450 видов новой продукции. 

В 2023 году цех продолжит наращивать мощности. Ожидается поставка кузнечного пресса усилием 2500 тонн и четырех более мощных станков с ЧПУ, которые обеспечат запасными деталями агрегаты производственной цепочки НЛМК.

- Сегодня перед цехом поставлена серьезная задача: обеспечить непрерывность металлургического производства в условиях ограничений импорта, - рассказал начальник основного механосборочного цеха Андрей Бочарников. – Возможности цеха и профессиональный уровень команды позволят нам добиться максимального результата. В юбилейный для ОМЦ год хочу пожелать коллективу не останавливаться на достигнутом, впереди у нас большие и интересные проекты.

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#механосборочный цех
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