Происшествия

38 минут назад

За сутки пожарные 29 раз тушили горящую траву

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#МЧС #пожар
За сутки пожарные 29 раз тушили горящую траву

Кроме того, горели мусор, сено и корм для животных.

29 раз за прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение горящей травы, трижды - на тушение мусора, сообщает региональное ГУ МЧС по Липецкой области.

Также 28 марта дважды горело сено — в селе Малый Мечок Хлевенского района и в селах Головщино Грязинского района.

В селе Плоская Кузьминка Липецкого района и Чаплыгине сгорели по одной деревянной постройке, в СНТ «Спутник» в Липецка такая же конструкция повреждена огнем частично.
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#МЧС #пожар

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