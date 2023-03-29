За сутки пожарные 29 раз тушили горящую траву

Кроме того, горели мусор, сено и корм для животных.



29 раз за прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение горящей травы, трижды - на тушение мусора, сообщает региональное ГУ МЧС по Липецкой области.



Также 28 марта дважды горело сено — в селе Малый Мечок Хлевенского района и в селах Головщино Грязинского района.



В селе Плоская Кузьминка Липецкого района и Чаплыгине сгорели по одной деревянной постройке, в СНТ «Спутник» в Липецка такая же конструкция повреждена огнем частично.

