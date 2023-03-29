Происшествия
сегодня, 10:31
29-летний липчанин напал на возлюбленную с ножом на глазах своей бабушки
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Женщина сказала, что собирается выйти замуж за другого.
Октябрьский районный суд вынес приговор 29-летнему липчанину по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
9 ноября 2022 года в доме №23 по улице Жуковского мужчина выпивал со своей знакомой на кухне в квартире своей бабушки. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время застолья женщина сообщила мужчине, что собирается выйти замуж за другого человека и больше встречаться с ним не будет. На почве ревности подсудимый схватил в правую руку кухонный нож и нанёс женщине не менее двух ударов по левой ноге, после чего отбросил нож в сторону.
Бабушка липчанина, которая в этот момент тоже находилась в квартире, отвела женщину в ванную, чтобы оказать ей помощь. Но ревнивец взял на кухне уже другой нож и и направился к женщине. Вторым ножом подозреваемый нанёс потерпевшей не менее двух ударов по лопатке и не менее 10 — по шее. В результате нож даже сломался.
Бабушка мужчины в этот момент выбежала из квартиры и направилась к соседям, откуда позвонила в дежурную часть отдела полиции №6 и вызвала «Скорую помощь».
Ее внук и потерпевшая в этом момент остались одни. Мужчина сходил на кухню за ещё одним ножом и попытался снова нанести ранения женщине, но у него это не получилось, так как нож оказался тупым.
Когда в дверь постучали полицейские, подсудимый сам впустил их в квартиру.
Потерпевшей диагностировали проникающую рану правого легкого, проникающие в позвоночный канал раны на шее и ряд других увечий, но благодаря своевременной медицинский помощи её спасли.
Изначально в отношении 29-летнего липчанина было утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Но суд с такой квалификацией не согласился, отметив, что, оставшись наедине с возлюбленной, мужчина больше не причинил ей вреда, ударов в жизненно важные органы не наносил, по своей воле прекратил противоправные действия, а после сам открыл дверь прибывшим на место происшествия полицейским.
Суд признал 29-летнего липчанина виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил к 6 годам лишения свободы сроком в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
9 ноября 2022 года в доме №23 по улице Жуковского мужчина выпивал со своей знакомой на кухне в квартире своей бабушки. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время застолья женщина сообщила мужчине, что собирается выйти замуж за другого человека и больше встречаться с ним не будет. На почве ревности подсудимый схватил в правую руку кухонный нож и нанёс женщине не менее двух ударов по левой ноге, после чего отбросил нож в сторону.
Бабушка липчанина, которая в этот момент тоже находилась в квартире, отвела женщину в ванную, чтобы оказать ей помощь. Но ревнивец взял на кухне уже другой нож и и направился к женщине. Вторым ножом подозреваемый нанёс потерпевшей не менее двух ударов по лопатке и не менее 10 — по шее. В результате нож даже сломался.
Бабушка мужчины в этот момент выбежала из квартиры и направилась к соседям, откуда позвонила в дежурную часть отдела полиции №6 и вызвала «Скорую помощь».
Ее внук и потерпевшая в этом момент остались одни. Мужчина сходил на кухню за ещё одним ножом и попытался снова нанести ранения женщине, но у него это не получилось, так как нож оказался тупым.
Когда в дверь постучали полицейские, подсудимый сам впустил их в квартиру.
Потерпевшей диагностировали проникающую рану правого легкого, проникающие в позвоночный канал раны на шее и ряд других увечий, но благодаря своевременной медицинский помощи её спасли.
Изначально в отношении 29-летнего липчанина было утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Но суд с такой квалификацией не согласился, отметив, что, оставшись наедине с возлюбленной, мужчина больше не причинил ей вреда, ударов в жизненно важные органы не наносил, по своей воле прекратил противоправные действия, а после сам открыл дверь прибывшим на место происшествия полицейским.
Суд признал 29-летнего липчанина виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил к 6 годам лишения свободы сроком в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
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Патриот