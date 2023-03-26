Происшествия

13 минут назад

Движение на Соколе парализовало ДТП с участием автобуса

2 158
#ДТП
4

Никто не пострадал.

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Около 22:00 в районе Сокольского моста столкнулись рейсовый автобус и легковушка. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Но движение в одну сторону затруднено: водители вынужденных выбирать объездные пути через район Карьера.

Видео - Тимофей Ёлкин
2 158
#ДТП
4

Комментарии (2)

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Андрей

3 минуты назад
мудиловка рулит
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Илья

3 минуты назад
А как же автобусы маршрутные едут:?
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